"Заставляют продавать": работница призналась, почему на кассе в "АТБ" могут пробить лишние товары

Не просили, но пришлось платить?

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Лишние товары в чеке – неприятный сюрприз для покупателей, особенно когда об их оплате никто не предупреждает. Украинка пожаловалась в Threads, что кассирша "АТБ" пробила ей карточки без согласия, а другие пользователи вспомнили похожие случаи .

В комментариях откликнулась девушка, назвавшаяся сотрудницей "АТБ". Она заявила, что кассиров заставляют продавать карточки, а тех, кто не выполняет план, могут оставлять на работе после смены.

"Я не давала согласия на оплату"

Автор поста в Threads рассказала, что кассирша пробила ей карточки, не спросив, хочет ли она их приобрести. Девушка спешила, поэтому забрала их и ушла, а уже позже возмутилась произошедшим.

"Уважаемые, а что это за новость такая: продавец без моего согласия пробила мне какие-то карточки? Ничего не спросила, просто сунула в руку, и я ушла, потому что очень спешила. Но они мне, так сказать, не нужны, и согласия на оплату я не давала", – написала автор.

Публикация в Threads

Чек с картами. Фото: alenushka_kareglazka/Threads

"Сказала, что это беспроигрышная акция"

В комментариях другие пользователи также поделились опытом покупки карточек. Одна из покупательниц рассказала, что кассирша спросила, хочет ли она их приобрести, но убеждала, что в рамках акции можно что-нибудь выиграть.

"О, мне их вчера тоже продали, но кассир спросила, не хочу ли я, и сказала, что это беспроигрышная акция и в любом случае что-нибудь выиграешь, пусть и немного. Я спешила и согласилась аж на четыре штуки, а дома уже поняла, что ничего не выиграю", – написала пользовательница.

Она также обратила внимание на реакцию кассирши после покупки.

"Но кассир сказала мне "спасибо", поэтому я поняла, что им навязывают эту чушь. Это просто ужас, мне жаль этих работников", – добавила покупательница.

Комментарий из Threads

Другая женщина вспомнила случай, когда кассирша предложила карточки ее ребенку, а затем добавила их в чек.

"У меня был такой случай: стою на кассе с ребенком, кассирша начинает улыбаться, заговаривать зубы малышу и дает ему три карточки. И пробивает эти карточки мне в чек", – рассказала она.

Комментарий из Threads

Сотрудница "АТБ" объяснила, почему кассиры продают карточки

На жалобу отреагировала пользовательница, назвавшаяся сотрудницей сети "АТБ". По ее словам, сотрудников заставляют продавать карточки, а руководство оказывает на них давление из-за невыполнения плана.

"Эта акция нас самих бесит, зачем она – непонятно, но нас заставляют их продавать. Иногда спрашиваем, иногда, когда давят из кабинета, пробиваем людям вот так", – написала комментатор.

Она также заявила, что из-за невыполнения плана продаж ей приходилось оставаться на работе дольше.

"Вчера и сегодня меня оставляли на работе на час, потому что я не продала 10 этих карточек. Извините, но люди их не берут, а на нас давят, и мы вынуждены выкручиваться", – объяснила девушка.

Комментарий из Threads