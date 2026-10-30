Десерт з минулого, за яким досі полюють: чим особливий торт "Іній" та де купити (фото)

Заради смаку дитинства готові шукати по магазинах

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У мережі супермаркетів "Сільпо" з'явився торт "Іній". Це відома назва десерту, який готує запорізька кондитерська "Стелсі", однак у супермаркеті пропонують власну версію торта.

Про це на своїй сторінці у Threads розповів блогер grechka.dm. Він придбав десерт у "Сільпо" та порівняв його з оригіналом від "Стелсі". "Телеграф" розповість, чим особливий цей торт і чому за ним полюють українці.

За словами блогера, десерт складається з просоченого бісквіта, крему зі згущеним молоком, хрусткого безе та білкового крему зверху.

"Я брав, мені смачно!" — зазначив автор допису.

Публікація в Threads

Без акцій торт у "Сільпо" коштує 179 гривень.

Ціна на торт. Фото: grechka.dm/Threads

Торт "Іній". Фото: grechka.dm/Threads

Чим відрізняється від "Стелсі"

Блогер порівняв обидва десерти та звернув увагу на відмінності у текстурі й смаку. У варіанті від "Сільпо" бісквіт виявився вологішим, а безе — його було помітно більше. Водночас воно залишилося м'яким і приємним на смак.

Натомість у торта від "Стелсі" крем усередині виявився ніжнішим і менш щільним. Обидва варіанти блогер назвав досить солодкими, хоча десерт із супермаркету, на його думку, трохи солодший.

"Я оберу Стелсі, але варіант з Сільпо може бути", — підсумував він.

Торт з "Сільпо" у розрізі. Фото: grechka.dm/Threads

"Асоціюється з рідним Запоріжжям": що пишуть покупці

У коментарях багато відгуків залишили саме жителі Запоріжжя. Вони зізнаються, що скучили за цим тортом, адже він нагадує їм про рідне місто, сімейні свята та звичні моменти життя вдома.

Дехто зізнається, що завдяки обговоренню зміг знову скуштувати знайомий із дитинства торт, навіть перебуваючи далеко від рідного міста.

"Дякуючи вашому попередньому допису і коментарю прекрасної людини, яка розповіла, що "Стелсі" відправляють торти по всій Україні, я також змогла доторкнутися до рідного Запоріжжя".

Коментар з Threads

"У Запоріжжі він смачніший у кондитерських. Від "Стелсі" ніколи не любила".

Коментар з Threads

"Я із Запоріжжя і не люблю "Іній", але він дійсно асоціюється з рідним містом. Завжди на святах його купували: то на роботі, то друзі".

Коментар з Threads

"Несмачний зовсім у "Сільпо". Це я, як жителька Запоріжжя, кажу".

Коментар з Threads

"Ех, сумно. Не встигла. Хлопцю моєму, який ніколи не куштував цей торт і не жив у Запоріжжі, теж сподобався, тому перевірку точно пройшов".

Коментар з Threads

"У Харкові теж уже є, але за 189 гривень. Не знаю, чого всі писали, що він фіговий. Мені було смачно. Смак передали — значить, круто. Але мало".

Коментар з Threads

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