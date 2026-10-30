Нежная свекла и сочная курица: сытный салат с пикантной заправкой
- Автор
-
- Дата публикации
-
Французская горчица, чеснок и укроп придают простому блюду выразительный вкус
Отварная свекла, куриное филе и яйца – основа нежного и сытного салата. Охладите продукты, измельчите и смешайте с заправкой. Сложных кулинарных приемов рецепт не требует.
Рецептом поделилась блогер cooking_suzeva в Instagramcooking_suzeva в Instagram.
Ингредиенты для салата из свеклы и курицы
Для основы:
- 2 отварные свеклы
- 250 г куриного филе
- 2 яйца
Для заправки:
- 2–3 ст. л. сметаны или майонеза
- 1 ч. л. французской горчицы
- 1–2 зубчика чеснока
- Небольшой пучок укропа
Для приправы: соль и черный молотый перец – по вкусу.
Как приготовить салат и горчичную заправку
Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Остудите мясо и нарежьте небольшими кубиками.
Сварите яйца вкрутую, охладите и очистите. Натрите на крупной терке. Так же измельчите отваренную и охлажденную свеклу.
Смешайте сметану или майонез с французской горчицей, измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом.
Выложите в миску свеклу, куриное филе и яйца. Добавьте заправку, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
Советы по приготовлению
Чтобы салат не был слишком водянистым, слегка отожмите натертую свеклу. Заправку добавляйте постепенно, чтобы блюдо не получилось слишком густым. Перед подачей немного охладите салат в холодильнике.
Как сообщал "Телеграф", салат из свеклы, сельди, зеленого горошка и свежей зелени заправляют оливковым маслом вместо майонеза.