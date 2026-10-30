Нежная свекла и сочная курица: сытный салат с пикантной заправкой

Французская горчица, чеснок и укроп придают простому блюду выразительный вкус

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Отварная свекла, куриное филе и яйца – основа нежного и сытного салата. Охладите продукты, измельчите и смешайте с заправкой. Сложных кулинарных приемов рецепт не требует.

Рецептом поделилась блогер cooking_suzeva в Instagramcooking_suzeva в Instagram.

Ингредиенты для салата из свеклы и курицы

Для основы:

2 отварные свеклы

250 г куриного филе

2 яйца

Для заправки:

2–3 ст. л. сметаны или майонеза

1 ч. л. французской горчицы

1–2 зубчика чеснока

Небольшой пучок укропа

Для приправы: соль и черный молотый перец – по вкусу.

Как приготовить салат и горчичную заправку

Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Остудите мясо и нарежьте небольшими кубиками.

Сварите яйца вкрутую, охладите и очистите. Натрите на крупной терке. Так же измельчите отваренную и охлажденную свеклу.

Смешайте сметану или майонез с французской горчицей, измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом.

Выложите в миску свеклу, куриное филе и яйца. Добавьте заправку, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Советы по приготовлению

Чтобы салат не был слишком водянистым, слегка отожмите натертую свеклу. Заправку добавляйте постепенно, чтобы блюдо не получилось слишком густым. Перед подачей немного охладите салат в холодильнике.

Как сообщал "Телеграф", салат из свеклы, сельди, зеленого горошка и свежей зелени заправляют оливковым маслом вместо майонеза.