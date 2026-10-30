Ніжний буряк і соковита курка: ситний салат із пікантною заправкою

Французька гірчиця, часник і кріп додають простій страві виразного смаку

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Відварений буряк, куряче філе та яйця – основа ніжного й ситного салату. Охолодіть продукти, подрібніть і змішайте із заправкою. Складних кулінарних прийомів рецепт не потребує.

Рецептом поділилася блогерка cooking_suzeva в Instagram.

Інгредієнти для салату з буряка та курки

Для основи:

2 відварені буряки

250 г курячого філе

2 яйця

Для заправки:

2–3 ст. л. сметани або майонезу

1 ч. л. французької гірчиці

1–2 зубчики часнику

Невеликий пучок кропу

Для приправлення: сіль і чорний мелений перець – до свого смаку.

Як приготувати салат і гірчичну заправку

Відваріть куряче філе в підсоленій воді до готовності. Остудіть м’ясо й наріжте невеликими кубиками.

Зваріть яйця круто, охолодіть і очистьте. Натріть на великій тертці. Так само подрібніть відварений і охолоджений буряк.

Змішайте сметану або майонез із французькою гірчицею, подрібненим часником і дрібно нарізаним кропом.

Викладіть у миску буряк, куряче філе та яйця. Додайте заправку, посоліть, поперчіть і добре перемішайте.

Поради з приготування

Щоб салат не був надто водянистим, злегка відтисніть натертий буряк. Заправку додавайте поступово, аби страва не вийшла надто густою. Перед подачею трохи охолодіть салат у холодильнику.

Як повідомляв "Телеграф", салат із буряка, оселедця, зеленого горошку та свіжої зелені заправляють оливковою олією замість майонезу.