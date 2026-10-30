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Ніжний буряк і соковита курка: ситний салат із пікантною заправкою

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Салат із буряка та курки виходить ніжним і ситним
Салат із буряка та курки виходить ніжним і ситним. Фото Згенеровано ШІ, "Телеграф"

Французька гірчиця, часник і кріп додають простій страві виразного смаку

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Відварений буряк, куряче філе та яйця – основа ніжного й ситного салату. Охолодіть продукти, подрібніть і змішайте із заправкою. Складних кулінарних прийомів рецепт не потребує.

Рецептом поділилася блогерка cooking_suzeva в Instagram.

Інгредієнти для салату з буряка та курки

Для основи:

  • 2 відварені буряки
  • 250 г курячого філе
  • 2 яйця

Для заправки:

  • 2–3 ст. л. сметани або майонезу
  • 1 ч. л. французької гірчиці
  • 1–2 зубчики часнику
  • Невеликий пучок кропу

Для приправлення: сіль і чорний мелений перець – до свого смаку.

Як приготувати салат і гірчичну заправку

Відваріть куряче філе в підсоленій воді до готовності. Остудіть м’ясо й наріжте невеликими кубиками.

Зваріть яйця круто, охолодіть і очистьте. Натріть на великій тертці. Так само подрібніть відварений і охолоджений буряк.

Змішайте сметану або майонез із французькою гірчицею, подрібненим часником і дрібно нарізаним кропом.

Викладіть у миску буряк, куряче філе та яйця. Додайте заправку, посоліть, поперчіть і добре перемішайте.

Поради з приготування

Щоб салат не був надто водянистим, злегка відтисніть натертий буряк. Заправку додавайте поступово, аби страва не вийшла надто густою. Перед подачею трохи охолодіть салат у холодильнику.

Як повідомляв "Телеграф", салат із буряка, оселедця, зеленого горошку та свіжої зелені заправляють оливковою олією замість майонезу.

Теги:
#Буряк #Рецепти #Салат #Куряче філе