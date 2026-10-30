Ніжний буряк і соковита курка: ситний салат із пікантною заправкою
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Французька гірчиця, часник і кріп додають простій страві виразного смаку
Відварений буряк, куряче філе та яйця – основа ніжного й ситного салату. Охолодіть продукти, подрібніть і змішайте із заправкою. Складних кулінарних прийомів рецепт не потребує.
Рецептом поділилася блогерка cooking_suzeva в Instagram.
Інгредієнти для салату з буряка та курки
Для основи:
- 2 відварені буряки
- 250 г курячого філе
- 2 яйця
Для заправки:
- 2–3 ст. л. сметани або майонезу
- 1 ч. л. французької гірчиці
- 1–2 зубчики часнику
- Невеликий пучок кропу
Для приправлення: сіль і чорний мелений перець – до свого смаку.
Як приготувати салат і гірчичну заправку
Відваріть куряче філе в підсоленій воді до готовності. Остудіть м’ясо й наріжте невеликими кубиками.
Зваріть яйця круто, охолодіть і очистьте. Натріть на великій тертці. Так само подрібніть відварений і охолоджений буряк.
Змішайте сметану або майонез із французькою гірчицею, подрібненим часником і дрібно нарізаним кропом.
Викладіть у миску буряк, куряче філе та яйця. Додайте заправку, посоліть, поперчіть і добре перемішайте.
Поради з приготування
Щоб салат не був надто водянистим, злегка відтисніть натертий буряк. Заправку додавайте поступово, аби страва не вийшла надто густою. Перед подачею трохи охолодіть салат у холодильнику.
Як повідомляв "Телеграф", салат із буряка, оселедця, зеленого горошку та свіжої зелені заправляють оливковою олією замість майонезу.