Амбиции больше собственной партии: куда может нацелиться Гончаренко после выхода из фракции "ЕС"

После разрыва с Порошенко Гончаренко может изменить политический курс

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Алексей Гончаренко, вероятно, останется внефракционным депутатом и будет развивать собственную политическую карьеру. Политолог Игорь Рейтерович не ожидает, что вокруг нардепа сформируется депутатская группа.

Следующим шагом Гончаренко может стать участие в президентских выборах. Такое мнение политолог высказал в комментарии "Телеграфу": "Я за мир и Терехов за мир", – что происходит с партией Гетманцева и мэра Харькова и есть ли там место Гончаренко

Гончаренко может развивать собственную политическую карьеру

Рейтерович не думает, что вокруг нардепа сплотятся коллеги. По словам политолога, Гончаренко и раньше не имел заметного круга депутатов-единомышленников. В частности, он держался особняком и в "Европейской солидарности".

"Не думаю, что вокруг Гончаренко соберется какая-то депутатская группа, ведь он никогда не был известен особыми контактами с другими депутатами. Это не история Разумкова", – сказал Игорь Рейтерович.

Политолог прогнозирует, что Гончаренко будет активным внефракционным депутатом и одновременно станет развивать собственное политическое направление. По мнению Рейтеровича, для этого могут пригодиться "Гончаренко центры" – общественные организации, которые можно использовать для общественно-политического роста.

"Это будет история на уровне внефракционного депутата, но очень активного. Помимо этого, я считаю, он начнет выстраивать свою отдельную политическую карьеру", – отметил Рейтерович.

Игорь Рейтерович

Собственная партия или президентские выборы

Создать собственную партию, считает политолог, Гончаренко вряд ли удастся. Зато он может рассмотреть участие в президентских выборах. Еще один вариант будет зависеть от того, какую систему выборов в парламент введут.

"Не думаю, что собственная партия – это вероятный сценарий. А вот пойти на президента – такое может иметь место. Если оставят мажоритарные округа, то для Гончаренко не будет проблемой переизбраться", – резюмировал Игорь Рейтерович.

На просьбу "Телеграфа" прокомментировать свое политическое будущее Гончаренко на момент публикации не ответил.