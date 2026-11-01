Как высушить большое одеяло после стирки: хитрости, чтобы наполнитель не сбился и не завонялся

Наполнитель сохнет дольше, чем чехол, поэтому перед использованием проверьте середину, углы и участки возле швов

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После стирки в ванне большое одеяло может долго оставаться влажным внутри. Если неправильно его отжать и высушить, наполнитель собьется, а у одеяла может появиться неприятный запах сырости. Чтобы этого не произошло, удалите лишнюю воду и позаботьтесь о том, чтобы изделие высыхало равномерно.

Рассказываем, как сушить большое одеяло после ручной стирки, где его разложить и как проверить, не осталась ли внутри влага.

Как удалить лишнюю воду, не выкручивая

После последнего полоскания слейте воду из ванны. Затем осторожно надавливайте на одеяло руками, чтобы отжать лишнюю воду. Не скручивайте его в жгут: пуховый наполнитель и ткань требуют бережного обращения без сильного выкручивания.

Отжимайте одеяло в машине только в том случае, если это разрешает производитель, а его размер и вес соответствуют возможностям стиральной машины. Чем меньше воды останется в изделии, тем быстрее оно высохнет.

Очень мокрое пуховое одеяло не подвешивайте за один край. Под тяжестью воды ткань растягивается, а наполнитель смещается вниз. В начале сушки положите одеяло на решетку или раскладную сушилку либо развесьте на нескольких веревках, чтобы они поддерживали его по всей площади.

Где разложить одеяло и как организовать проветривание

Расправьте одеяло на опоре так, чтобы воздух свободно проходил и сверху, и снизу. В квартире выберите хорошо проветриваемое место. Вентилятор поможет циркулировать воздуху, а осушитель снизит влажность в помещении.

Одеяло важно полностью просушить Источник: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

На балконе или на улице сушите одеяло в сухую погоду, защитив его от длительного воздействия прямых солнечных лучей. Не кладите изделие прямо на горячую батарею: внешняя ткань высохнет быстрее внутренних слоев, а местный нагрев может повредить материалы. Поставьте сушилку неподалеку от источника тепла, оставив место для движения воздуха.

Время от времени переворачивайте одеяло и расправляйте его. Если оно пуховое, осторожно разминайте комки пальцами через ткань и распределяйте наполнитель в каждой секции. При сушке на воздухе переворачивайте одеяло каждые несколько часов, чтобы влага не задерживалась в отдельных местах.

Как проверить, высох ли наполнитель

Перед использованием прощупайте

середину одеяла

углы

места возле швов

участки, где скопилось больше всего наполнителя

Они не должны быть влажными или холодными на ощупь. Если в пуховом одеяле остались плотные комки, оно заметно тяжелое или пахнет сыростью, сушку нужно продолжить.

Точнее проверить одеяло поможет взвешивание до стирки и после сушки. Если вы заранее взвесили сухое изделие, а теперь оно весит больше, значит, в нем осталась вода.

Продолжительность сушки зависит от

толщины одеяла

влажности воздуха

способа сушки

Пуховому изделию иногда нужны сутки или больше. Если отдельные участки еще влажные, оставьте одеяло сушиться еще на несколько часов. Убирайте его в шкаф только полностью сухим и не упаковывайте надолго во влажном или непроветриваемом месте.

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