Украину ждет дефицит масла? Российские атаки остановили гиганта масличной отрасли

Компания не производила масло для розничной торговли

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В Одесской области из-за массированных атак на портовую инфраструктуру прекратил работу один из крупнейших производителей и экспортеров растительного масла — Allseeds. Сильнее всего это ударит именно по экспорту, внутри Украины не ожидается дефицит масла из-за прекращения работы компании.

В заявлении компании, которая является одним из ключевых игроков украинского масличного рынка, отмечается, что Allseeds не закрывает бизнес окончательно и надеется возобновить работу после стабилизации ситуации безопасности. По оценке искусственного интеллекта ChatGPT, последствия приостановки деятельности Allseeds больше всего скажутся на экспорте, работе портовой логистики, валютной выручке и загрузке украинских перерабатывающих мощностей.

Allseeds приостанавливает работу. Фото: facebook.com/AllseedsGroup

Будет ли дефицит подсолнечного масла в Украине

Allseeds не выпускает фасованное масло для розничной торговли. Компания специализируется на промышленном производстве и экспорте нерафинированного (сырого) масла и шрота оптовыми партиями (танкерами и цистернами) на рынки ЕС, Азии и Африки.

Есть несколько причин, почему остановка работы Allseeds не должна вызывать дефицита подсолнечного масла внутри страны. Во-первых, в Украине производится гораздо больше масла, чем потребляют украинцы. Подавляющее большинство продукции идет на экспорт. На обеспечение внутренних нужд уходит только небольшая часть производства.

Кроме того, Allseeds является одним из нескольких крупных производителей растительного масла. Остановка работы одного из игроков рынка, даже большого, не означает исчезновения продукции с полок магазинов.

Возрастут ли цены на подсолнечное масло

Хотя дефицита масла из-за остановки Allseeds не прогнозируется, возможно незначительное повышение внутренних цен. Это может произойти, если атаки на портовую инфраструктуру будут продолжаться и коснутся большего количества предприятий.

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