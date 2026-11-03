Выбрасывайте старые шторы. Эта альтернатива не будет собирать лишнюю пыль

Иностранцы все чаще выбирают этот вариант

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Классические тяжелые шторы уходят в прошлое, так как им уже нашли современную альтернативу. И речь не о жалюзях или роллетах, ведь их популярность также угасает, а о прозрачной контактной бумаге.

"Телеграф" расскажет, в чем ее особенность и почему она лучше привычных штор. Заметим, что контактная бумага – это не контактная пленка, они отличаются.

Основным преимуществом контактной бумаги является то, что она позволяет скрыть помещение от посторонних глаз, но при этом свободно пропускает солнечный свет.

Основные преимущества контактной бумаги:

Экономичность и стойкость. Контактная бумага обычно стоит дешевле антистатической оконной пленки, особенно при больших объемах. Благодаря клеевой основе, она надежно держится даже в помещениях с высокой влажностью, например, в ванной комнате.

Контактная бумага обычно стоит дешевле антистатической оконной пленки, особенно при больших объемах. Благодаря клеевой основе, она надежно держится даже в помещениях с высокой влажностью, например, в ванной комнате. Легкость в замене. Сменить пленку можно без лишних усилий, ведь клей растворяется мыльной водой.

Сменить пленку можно без лишних усилий, ведь клей растворяется мыльной водой. Свобода дизайна. Контактная бумага имеет не только классическое матовое покрытие, но и белый кружевной узор, матовый ромбовидный орнамент, витражные узоры и т.д.

Контактная бумага на окне

Как правильно нанести покрытие на окно:

Подготовка. Очистите стекло от пыли и пятен с помощью моющего средства. Затем отрежьте кусок контактной бумаги нужного размера. Лучше оставить его чуть больше стекла, чтобы избежать зазоров. Разглаживание. При нанесении нужно обязательно удалять пузырьки воздуха гладилкой для обоев, кредитной картой или скребком для нейлоновой сковороды. Финальный шаг. Отрежьте остатки бумаги по краям ножом.

Благодаря правильно приклеенной контактной бумаге можно быстро освежить комнату, а также сделать ее светлее.

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