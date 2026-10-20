Забудьте про минимализм: эта "бабушкина" деталь вернет уют в ваш дом

Старые вещи не всегда выходят из моды

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Хрустальные бокалы, вазы или салатницы могут годами пылиться в серванте, но теперь они становятся украшением современного интерьера. Дизайнеры в 2026 году отдают предпочтение винтажным предметам.

Об этом пишут зарубежные интерьерные издания, в частности Good Housekeeping и Homes & Gardens. В этом году вырос интерес к винтажному стеклу и декоративным предметам с историей.

Старую посуду снова используют в интерьере

На протяжении многих лет в моде были более лаконичные интерьеры и минимум декора. Но сейчас дизайнеры рекомендуют использовать для декора винтажную посуду, чтобы сделать обстановку более уютной.

Интересно смотрятся цветное стекло, рельефные вазы, фигурные бокалы. Их можно разместить на открытых полках или в стеклянных шкафах.

В то же время не стоит превращать квартиру в музей старых вещей. Несколько таких деталей будет вполне достаточно для создания атмосферы.

Как использовать хрусталь. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Как использовать хрусталь дома

Дизайнеры советуют несколько интересных способов включить хрусталь в повседневный интерьер.

Хрустальная ваза. Ее можно расположить на комоде, обеденном столе или журнальном столике. В ней будут уместны живые цветы или сухоцветы.

Ее можно расположить на комоде, обеденном столе или журнальном столике. В ней будут уместны живые цветы или сухоцветы. Салатницы и конфетницы. Их можно использовать для сервировки стола или для хранения небольших предметов.

Их можно использовать для сервировки стола или для хранения небольших предметов. Бокалы и рюмки. Необычные формы и грани красиво смотрятся на открытых полках или в домашнем баре.

Необычные формы и грани красиво смотрятся на открытых полках или в домашнем баре. Декоративные блюда. Разместить их можно на подставке или же использовать как акцент в композиции на столе.

Разместить их можно на подставке или же использовать как акцент в композиции на столе. Цветное стекло. Такие изделия можно сгруппировать по цвету и выставить там, где на них будет падать естественный свет.

Как использовать хрусталь дома. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие предметы из прошлого превратят растения в жемчужину интерьера.