Не мусор, а находка: как сделать новогодние украшения из втулок от туалетной бумаги

Готовые изделия можно использовать как отдельные украшения или собрать в гирлянду

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Пустые картонные втулки от туалетной бумаги могут стать основой для недорогих рождественских украшений – объемных звезд и снежинок. Для этого их придется некоторое время собирать, поэтому начать можно уже в ноябре.

Способ превратить картонные трубки в украшение показывает канал Collins Country. Для создания объемной снежинки в видео используют:

12 втулок от туалетной бумаги,

ножницы

горячий клей (клеевой пистолет).

Как сделать объемную снежинку из втулок от туалетной бумаги

Сначала все втулки полностью сплющивают. На первой рисуют контур узора и вырезают его ножницами. Остальные заготовки оформляют так же. Чтобы воспроизвести форму, первую вырезанную деталь можно использовать как шаблон. Затем вдоль середины плоской заготовки наносят полоску горячего клея и кладут сверху следующую. Так складывают стопку из всех деталей. Затем ее осторожно разворачивают веером и соединяют первую и последнюю части – получается объемная снежинка.

Конструкция стоит самостоятельно, поэтому ее можно поставить на что-нибудь или подвесить. Можно сделать объемные снежинки с разными узорами.

Чем украсить картонное украшение

Когда основа будет держать форму, покрасьте ее в золотой, серебряный, белый или другой праздничный цвет. Не забудьте про края колец, чтобы срезы картона не были заметны. Прежде чем переходить к следующему этапу, дайте краске высохнуть. Украшение можно дополнить блестками или маленькой декоративной бусинкой в центре.

Как сообщал "Телеграф", картонные втулки можно использовать для хранения кабелей, разделения пространства в ящиках и проращивания семян. Для хранения кабелей картон должен оставаться сухим и прочным.