Новые китаянки или бывалые европейки: какие шины более выгодны для машины

Не все хотят тратить тысячи на Michelin

Привыкнув отдавать предпочтение лучшим брендам, многие из нас даже не задумываются, что из года в год переплачивают свои кровно заработанные только за хороший логотип фирмы. Это наглядно доказывают молодые, не столь известные бренды, чья продукция не уступает качеству, но стоит иногда в разы дешевле.

Да, их имена не так громки, а реклама не встречается на каждом углу. Один из самых ярких примеров – шины из Китая. Действительно, многие уже давно выходят на мировой рынок, предлагая водителям качественные и надежные шины за более приемлемые цены. Но большинство людей при ограниченном бюджете готовы выбрать б/у шины известных фирм, а не новые китайские по той же цене. Разбираемся, в чем преимущества обоих вариантов.

Китайские шины

Среди известнейших китайских марок стоит отметить Linglong, Triangle, а также Giti. Эти компании способны конкурировать с известными европейскими брендами по качеству и продолжительности службы шин.

Linglong, например, завоевал популярность благодаря высокому качеству шин и разумному ценовому диапазону. Они производят широкий спектр резины для различных видов транспорта, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы.

Triangle – это другая известная китайская компания, занимающаяся производством шин уже более 40 лет. Она специализируется на производстве грузовых шин, автобусов, легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Giti – это компания, быстро набирающая обороты на мировом рынке. Она производит широкий ассортимент шин для разных типов транспорта. Эта резина известна долговечностью, стойкостью к истиранию и повышенной износостойкостью.

Стоит ли покупать новые китайские шины или дорогие и известные, но б/у: объясняем по пальцам

Выбор между новыми китайскими шинами и известными, но б/у шинами зависит от нескольких факторов, включая ваши финансовые возможности, потребности в качестве и безопасность.

Новые китайские шины могут быть привлекательным вариантом для ищущих более доступные альтернативы известным брендам. Современные китайские производители шин активно усовершенствуют качество своей продукции и предлагают широкий выбор моделей для разных типов автомобилей и условий езды. Новые шины обеспечивают гарантированное качество и безопасность, а также могут иметь гарантийные сроки.

Однако, если вы рассматриваете б/у шины известных брендов, следует учитывать несколько факторов. Прежде всего, проверьте состояние шин – проверьте глубину протектора, наличие повреждений или износа. Также важно учесть годы производства шин, поскольку они могут потерять свои свойства с течением времени, даже если протектор остается хорошим.

Еще одним аспектом является история эксплуатации шин — если они правильно эксплуатировались и хранились, то они могут быть хорошим вариантом. Однако, если они подвергались большому износу или повреждениям, это может повлиять на их эффективность и безопасность.

Не всегда раскрученная марка – это преимущество, и порой соотношение цена-качество должно преобладать. Известные китайские марки зарекомендовавших себя на рынке шин являются качественными альтернативами европейским брендам, но при этом стоят значительно меньше. Не переплачивайте за красивый логотип – выберите качественные шины по разумной цене.

Ранее "Телеграф" писал о топ-5 средних по цене шин, которые чаще всего покупают украинцы. Это такие модели, которым только немного не хватило, чтобы стать представителями сегмента премиум.