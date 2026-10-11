Разбитые храмы, сожженные дома и автобусы. Россияне превращают Краматорск в руины (репортаж)

РФ, оправдывающая полномасштабную войну желанием защитить Донбасс, просто равняет его с землей

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Россияне, которые не могут захватить Краматорск, продолжают уничтожать город. Они убивают жителей, разрушают дома и инфраструктуру и атакуют транспорт.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил Краматорск и показал, как он выглядит сейчас. Город затянут антидроновыми сетками, однако они не всегда избавляют от вражеских беспилотников.

В городе пытаются выживать люди. Фото: Ян Доброносов

"Зубы дракона" в Краматорске. Фото: Ян Доброносов

Улицы Краматорска усеяны обломками построек, уничтоженных врагом. Фасады многоэтажек разбиты, часто на них видны следы масштабных пожаров. Россияне забрасывают город КАБами.

Выгоревший дом после российского удара. Фото: Ян Доброносов

Разрушенное здание. Фото: Ян Доброносов

На дорогах много сгоревших автомобилей враг атакует транспорт fpv-дронами. Показал Ян Доброносов и автобус, по которому ударили россияне, убив много пассажиров.

Автобус, по которому ударил враг. Фото: Ян Доброносов

Сожженная россиянами машина. Фото: Ян Доброносов

Также он встретил в городе родителей с новорожденным сыном. Пара рассказала, что планирует выезд из Краматорска.

Родители с младенцем. Фото: Ян Доброносов

Также россияне повредили храм в Краматорске. На улицах можно встретить мемориальные таблички, посвященные тем, кого враг убил прямо в городе.

Россия ударила по храму. Фото: Ян Доброносов

Разрушена церковь. Фото: Ян Доброносов

Мемориальная табличка посреди Краматорска. Фото: Ян Доброносов

По состоянию на 11 октября российские позиции остаются примерно в 10 километрах от Краматорска, свидетельствуют данные карты DeepState. Враг не имеет успехов в направлении города, но практически каждый день убивает в нем людей.

Расстояние от Краматорска до вражеских позиций на 11 октября 2026 года. Карта DeepState

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 11 октября россияне повредили многоэтажку в Днепре. Пострадали четверо жителей, ранены дети.