Разбитые храмы, сожженные дома и автобусы. Россияне превращают Краматорск в руины (репортаж)
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Россияне, которые не могут захватить Краматорск, продолжают уничтожать город. Они убивают жителей, разрушают дома и инфраструктуру и атакуют транспорт.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил Краматорск и показал, как он выглядит сейчас. Город затянут антидроновыми сетками, однако они не всегда избавляют от вражеских беспилотников.
Улицы Краматорска усеяны обломками построек, уничтоженных врагом. Фасады многоэтажек разбиты, часто на них видны следы масштабных пожаров. Россияне забрасывают город КАБами.
На дорогах много сгоревших автомобилей враг атакует транспорт fpv-дронами. Показал Ян Доброносов и автобус, по которому ударили россияне, убив много пассажиров.
Также он встретил в городе родителей с новорожденным сыном. Пара рассказала, что планирует выезд из Краматорска.
Также россияне повредили храм в Краматорске. На улицах можно встретить мемориальные таблички, посвященные тем, кого враг убил прямо в городе.
По состоянию на 11 октября российские позиции остаются примерно в 10 километрах от Краматорска, свидетельствуют данные карты DeepState. Враг не имеет успехов в направлении города, но практически каждый день убивает в нем людей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 11 октября россияне повредили многоэтажку в Днепре. Пострадали четверо жителей, ранены дети.