Укр

Разбитые храмы, сожженные дома и автобусы. Россияне превращают Краматорск в руины (репортаж)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Страна-террорист уничтожает город и его жителей Новость обновлена 11 октября 2026, 09:58
Страна-террорист уничтожает город и его жителей. Фото Ян Доброносов, коллаж "Телеграф"

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Россияне, которые не могут захватить Краматорск, продолжают уничтожать город. Они убивают жителей, разрушают дома и инфраструктуру и атакуют транспорт.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил Краматорск и показал, как он выглядит сейчас. Город затянут антидроновыми сетками, однако они не всегда избавляют от вражеских беспилотников.

Краматорск 10.10.2026
В городе пытаются выживать люди. Фото: Ян Доброносов
Краматорск 10.10.2026
"Зубы дракона" в Краматорске. Фото: Ян Доброносов

Улицы Краматорска усеяны обломками построек, уничтоженных врагом. Фасады многоэтажек разбиты, часто на них видны следы масштабных пожаров. Россияне забрасывают город КАБами.

Краматорск 10.10.2026
Выгоревший дом после российского удара. Фото: Ян Доброносов
Краматорск 10.10.2026
Разрушенное здание. Фото: Ян Доброносов

На дорогах много сгоревших автомобилей враг атакует транспорт fpv-дронами. Показал Ян Доброносов и автобус, по которому ударили россияне, убив много пассажиров.

Краматорск 10.10.2026
Автобус, по которому ударил враг. Фото: Ян Доброносов
Краматорск 10.10.2026
Сожженная россиянами машина. Фото: Ян Доброносов

Также он встретил в городе родителей с новорожденным сыном. Пара рассказала, что планирует выезд из Краматорска.

Краматорск 10.10.2026
Родители с младенцем. Фото: Ян Доброносов

Также россияне повредили храм в Краматорске. На улицах можно встретить мемориальные таблички, посвященные тем, кого враг убил прямо в городе.

Краматорск 10.10.2026
Россия ударила по храму. Фото: Ян Доброносов
Краматорск 10.10.2026
Разрушена церковь. Фото: Ян Доброносов
Краматорск 10.10.2026
Мемориальная табличка посреди Краматорска. Фото: Ян Доброносов

По состоянию на 11 октября российские позиции остаются примерно в 10 километрах от Краматорска, свидетельствуют данные карты DeepState. Враг не имеет успехов в направлении города, но практически каждый день убивает в нем людей.

Расстояние от Краматорска до вражеских позиций на 11 октября 2026 года. Карта DeepState
Расстояние от Краматорска до вражеских позиций на 11 октября 2026 года. Карта DeepState

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 11 октября россияне повредили многоэтажку в Днепре. Пострадали четверо жителей, ранены дети.

Теги:
#Фото #Краматорск #Відео #Ян Доброносов