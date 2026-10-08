Погибли десятки человек. После удара по Краматорску в двух городах вводят строгие ограничения (фото)

Россия атаковала город во время движения общественного транспорта

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Российский удар по Краматорску унес жизни по меньшей мере 30 человек и ранил еще 18. После атаки власти решили остановить работу общественного транспорта в Краматорске и Славянске из-за резкого ухудшения ситуации.

Решение было принято после попадания российской авиабомбы в районе, где двигались рейсовые автобусы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Из-за удара останавливают транспорт

Глава Донецкой ОВА заявил, что дал распоряжение Краматорской и Славянской городским военным администрациям остановить работу общественного транспорта. По словам Филашкина, из-за ситуации безопасности, власти не хотят подвергать опасности пассажиров и водителей.

"При таких обстоятельствах мы не имеем права рисковать жизнями пассажиров и водителей. Безопасность жителей Краматорска и Славянска сейчас важнее всего", — заявил Филашкин.

В Краматорске и Славянске останавливают движение общественного транспорта. Фото: VadymFilashkin/Telegram

Он подчеркнул, что атака стала очередным ударом по гражданским.

"Россияне прицельно бьют по гражданским. Для них автобус с пассажирами — привлекательная мишень именно потому, что одним ударом можно убить как можно больше людей", — заявил глава ОВА.

По состоянию на 8 октября российские позиции остаются примерно в 10 километрах от Краматорска, свидетельствуют данные карты DeepState. Приблизительно такое же расстояние от вражеских позиций и до Славянска.

Расстояние от Краматорска до вражеских позиций на 8 октября 2026 года. Карта DeepState

Расстояние от Славянска до вражеских позиций на 8 октября 2026 года. Карта DeepState

Россия ударила по Краматорску

Как сообщили в Национальной полиции Украины, около 10:00 российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой УМПБ Д-30 СН.

Боеприпас попал на одной из Краматорских улиц, где в это время двигались два рейсовых автобуса. Повреждены оба автобуса и многоквартирный дом.

Последствия вражеского удара в Краматорске. Фото: Национальная полиция Украины

Боеприпас попал на одной из Краматорских улиц. Фото: Национальная полиция Украины

На месте работают следственно-оперативная группа, парамедики, патрульные, спасатели ГСЧС и другие службы.

На месте работают парамедики. Фото: Национальная полиция Украины

На месте работают парамедики. Фото: Национальная полиция Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия уничтожает Краматорск. Как выглядит город, в котором почти не осталось людей в репортаже Яна Доброносова.