Погибли десятки человек. После удара по Краматорску в двух городах вводят строгие ограничения (фото)
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Россия атаковала город во время движения общественного транспорта
Российский удар по Краматорску унес жизни по меньшей мере 30 человек и ранил еще 18. После атаки власти решили остановить работу общественного транспорта в Краматорске и Славянске из-за резкого ухудшения ситуации.
Решение было принято после попадания российской авиабомбы в районе, где двигались рейсовые автобусы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Из-за удара останавливают транспорт
Глава Донецкой ОВА заявил, что дал распоряжение Краматорской и Славянской городским военным администрациям остановить работу общественного транспорта. По словам Филашкина, из-за ситуации безопасности, власти не хотят подвергать опасности пассажиров и водителей.
"При таких обстоятельствах мы не имеем права рисковать жизнями пассажиров и водителей. Безопасность жителей Краматорска и Славянска сейчас важнее всего", — заявил Филашкин.
Он подчеркнул, что атака стала очередным ударом по гражданским.
"Россияне прицельно бьют по гражданским. Для них автобус с пассажирами — привлекательная мишень именно потому, что одним ударом можно убить как можно больше людей", — заявил глава ОВА.
По состоянию на 8 октября российские позиции остаются примерно в 10 километрах от Краматорска, свидетельствуют данные карты DeepState. Приблизительно такое же расстояние от вражеских позиций и до Славянска.
Россия ударила по Краматорску
Как сообщили в Национальной полиции Украины, около 10:00 российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой УМПБ Д-30 СН.
Боеприпас попал на одной из Краматорских улиц, где в это время двигались два рейсовых автобуса. Повреждены оба автобуса и многоквартирный дом.
На месте работают следственно-оперативная группа, парамедики, патрульные, спасатели ГСЧС и другие службы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия уничтожает Краматорск. Как выглядит город, в котором почти не осталось людей в репортаже Яна Доброносова.