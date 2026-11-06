Купила – и забыла об отключении: украинка показала зарядную станцию мечты

Заряда хватает почти в сутки

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Украинка поделилась в Threads опытом использования зарядной станции Marstek. По ее словам, устройство продолжало обеспечивать работу стиральной машины в течение 29 минут после отключения электроэнергии , а уровень заряда снизился всего на 1%.

Публикация вызвала бурное обсуждение : другие владельцы такой станции рассказали, сколько бытовой техники подключают одновременно, как долго устройство держит заряд и сколько времени требуется для его восстановления. "Телеграф" собрал отзывы пользователей и выяснил, сколько стоит такая модель.

"За 29 минут разрядилась всего на 1%. Вот вам реальный отзыв об этой станции", – написала украинка.

Публикация в Threads

Что рассказывают другие владельцы Marstek

В комментариях к публикации другие пользователи также поделились опытом эксплуатации устройства. Некоторые рассказали, что подключили станцию непосредственно к электрощитку, благодаря чему она автоматически переключается на резервное питание во время отключений.

Одна из владелиц отметила:

"Я обожаю эту станцию, она у меня еще с прошлого года. Подключила к щитку, и теперь даже не знаю, когда есть свет, а когда нет: она автоматически включается и автоматически заряжается. Это моя лучшая покупка. Мне ее хватает. Вот во время последнего отключения она работала 23 часа. Работают газовый котел, холодильник, отопление – теплый пол. One love".

Комментарий из Threads

Другая пользовательница рассказала об опыте одновременного использования нескольких бытовых приборов:

"У нас такая же, и это была лучшая покупка. Я уже три стирки сегодня запустила и посудомойку. И там еще было 86% заряда".

Комментарий из Threads

Отдельно владельцы отметили уровень шума устройства. По словам одной из пользовательниц, тихая работа станции стала для нее еще одним преимуществом: "А еще тишина от станции – это вообще отдельный вид кайфа".

Комментарий из Threads

В то же время опыт использования зависит от подключенных приборов. Например, одна из владелиц рассказала, что обычный электрический обогреватель заметно быстрее расходует запас энергии.

"Я сегодня включала в станцию обычный электрический дуйчик на полчаса – разрядил станцию на 8%. Хочу купить более экономичный обогреватель на 750 Вт и посмотреть, как будет".

Комментарий из Threads

Сколько стоит Marstek Venus E GEN 3.0

На сайте производителя Marstek модель Venus E GEN 3.0 представлена за 69 999 грн со скидкой. Прежняя цена составляла 79 999 грн.

Согласно информации на сайте, основные характеристики устройства таковы: мощность – 2500 Вт, общая емкость – 5,12 кВт·ч.

Marstek Venus E GEN 3.0

Одна из участниц обсуждения заказывала устройство на официальном сайте в Нидерландах за 1050 евро (примерно 53 147 грн).

"Ответы на популярные вопросы: Сейчас такая станция стоит 1050 евро. Заказывала на официальном сайте в Нидерландах. Доставка бесплатная, пошлины нет. Доставка занимает от 5 до 15 дней, мне везли шесть дней. Станция очень тяжелая – 60 кг. Заряжается до двух часов".

Комментарий из Threads

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