Укр

Сладкая находка в "АТБ": конфеты Roshen отдают почти за 20 гривен

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Упаковка Roshen Yummi Mini Bear Mix подешевела до 19,90 грн
Упаковка Roshen Yummi Mini Bear Mix подешевела до 19,90 грн. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не пропустите до 10 ноября

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В сети супермаркетов "АТБ" покупателей порадовали скидкой на желейные конфеты. Сладости могут стать приятной находкой для тех, кто хочет купить что-нибудь к чаю или порадовать детей без лишних затрат.

Речь идет о конфетах Roshen Yummi Mini Bear Mix в пачке весом 70 граммов. Как выяснил "Телеграф", их стоимость снизилась с 35 гривен до 19,90 грн. Таким образом, скидка составляет 44%, а покупатели могут сэкономить 15,10 грн на каждой упаковке.

Об этом сообщает "Телеграф". Подробнее в материале "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить".

Страница корзины "АТБ" с конфетами Roshen Yummi Mini Bear Mix весом 70 г за 19,90 грн
Акционная цена на Roshen Yummi Mini Bear Mix будет действовать до 10 ноября

Конфеты имеют форму маленьких медвежат и сочетают разные вкусы. Благодаря компактному формату пачку удобно взять с собой или добавить к покупкам в качестве небольшого сладкого гостинца.

Однако с покупкой лучше не медлить: акционное предложение в "АТБ" будет действовать до 10 ноября. После окончания акции цена может вернуться к прежнему уровню.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о выгодной акции в "АТБ", благодаря которой покупатели могут сэкономить более 90 гривен на мороженом.

Теги:
#Цены #Скидки #АТБ