Стала схожою на привида і цинічно допомагає росіянам: запроданка Повалій знову відзначилася
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Гроші від виступу співачка доручила передати росіянам
Зрадниця України Таїсія Повалій з’явилася на концерті з макіяжем, через який її порівняли з привидом. Поки її земляки потерпають від російських атак, співачка й далі виступає в країні-агресорці та допомагає росіянам грошима.
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9 листопада російські Telegram-канали звернули увагу на сценічний образ співачки. Автор допису порівняв Повалій із привидом, оцінивши роботу стилістів і візажистів.
Стилісти та візажисти зробили привид із Таїсії Повалій
Гонорар з Орла – на допомогу росіянам
Повалій спрямовує благодійну допомогу жителям Росії, а не українцям, які постраждали від російських обстрілів. На сольному концерті в Орлі 27 жовтня співачка оголосила, що віддасть увесь гонорар постраждалим від ракетного удару по заводу 23 жовтня.
Допомогу від співачки вже отримала одна з постраждалих жительок Орла. Гроші їй особисто передав єпископ Лівенський і Малоархангельський Нектарій, якого Повалій називає своїм духовним наставником.
Підтримка агресії та вирок в Україні
Допомога росіянам супроводжується послідовною підтримкою держави-агресорки. Портал Головного управління розвідки Міністерства оборони України War & Sanctions зазначає, що Повалій публічно виправдовує вторгнення Росії, дискредитує українську владу та поширює кремлівські наративи.
У серпні 2023 року Повалій отримала російське громадянство. Вона також виступає на пропагандистських заходах на окупованих територіях України.
У лютому 2024 року артистка отримала підозру від СБУ за трьома кримінальними статтями: заклики до війни, виправдання агресії Росії та колабораціонізм.
Офіс генпрокурора повідомив, що 28 травня 2026 року Вінницький міський суд заочно засудив Повалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та забороною обіймати певні посади протягом 15 років. Прокурори довели, що вона систематично підтримувала державу-агресора, виправдовувала збройну агресію та поширювала антиукраїнські наративи.
Як повідомляв "Телеграф", після початку повномасштабної війни до Росії разом із Таїсією Повалій переїхав її чоловік Ігор Ліхута.