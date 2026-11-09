Стала схожою на привида і цинічно допомагає росіянам: запроданка Повалій знову відзначилася

Гроші від виступу співачка доручила передати росіянам

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Зрадниця України Таїсія Повалій з’явилася на концерті з макіяжем, через який її порівняли з привидом. Поки її земляки потерпають від російських атак, співачка й далі виступає в країні-агресорці та допомагає росіянам грошима.

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9 листопада російські Telegram-канали звернули увагу на сценічний образ співачки. Автор допису порівняв Повалій із привидом, оцінивши роботу стилістів і візажистів.

Стилісти та візажисти зробили привид із Таїсії Повалій

Повалій продовжує концертну діяльність у країні, яка воює проти її батьківщини

Гонорар з Орла – на допомогу росіянам

Повалій спрямовує благодійну допомогу жителям Росії, а не українцям, які постраждали від російських обстрілів. На сольному концерті в Орлі 27 жовтня співачка оголосила, що віддасть увесь гонорар постраждалим від ракетного удару по заводу 23 жовтня.

Допомогу від співачки вже отримала одна з постраждалих жительок Орла. Гроші їй особисто передав єпископ Лівенський і Малоархангельський Нектарій, якого Повалій називає своїм духовним наставником.

Іншим постраждалим від удару кошти обіцяли передати після виписки з лікарні Джерело: Відкриті джерела

Підтримка агресії та вирок в Україні

Допомога росіянам супроводжується послідовною підтримкою держави-агресорки. Портал Головного управління розвідки Міністерства оборони України War & Sanctions зазначає, що Повалій публічно виправдовує вторгнення Росії, дискредитує українську владу та поширює кремлівські наративи.

За підтримку агресії Росії артистку заочно засудили до 12 років позбавлення волі Джерело: Відкриті джерела

У серпні 2023 року Повалій отримала російське громадянство. Вона також виступає на пропагандистських заходах на окупованих територіях України.

У лютому 2024 року артистка отримала підозру від СБУ за трьома кримінальними статтями: заклики до війни, виправдання агресії Росії та колабораціонізм.

Офіс генпрокурора повідомив, що 28 травня 2026 року Вінницький міський суд заочно засудив Повалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та забороною обіймати певні посади протягом 15 років. Прокурори довели, що вона систематично підтримувала державу-агресора, виправдовувала збройну агресію та поширювала антиукраїнські наративи.

Як повідомляв "Телеграф", після початку повномасштабної війни до Росії разом із Таїсією Повалій переїхав її чоловік Ігор Ліхута.