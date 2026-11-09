Варианты есть, но… Может ли ООН заставить Россию остановить атаки на энергетику

Не одними санкциями можно повлиять

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В ООН призвали Россию прекратить удары по энергетике Украины. Но может ли организация надавить на Кремль и заставить Россию не прибегать к повторным атакам?

Отметим, что на заседании Совбеза директор отдела Европы и Центральной Азии политического департамента ООН Кайоко Гото подняла вопрос атак на энергетику Украины.

"Генеральный секретарь ООН вновь призывает к немедленному и безусловному прекращению огня как важному шагу на пути к справедливому, длительному и всеобъемлющему миру в Украине в соответствии с международным правом, в частности, Уставом ООН и соответствующими резолюциями", — заявила Гото.

Есть ли у ООН механизмы принуждения

На самом деле, организация может принудить России к исполнению интернационального права. Но проблема состоит в том, что Москва входит в Совбез ООН и имеет право вето. То есть, любые действия она может отменить. Впрочем, есть механизмы, которые могут попробовать:

требование с соответствующими санкциями от Совбеза. Но эти действия может ветировать Россия. Обойти это можно, если Генеральная Ассамблея созывает чрезвычайную специальную сессию и рекомендует государствам коллективные меры.

Например:

усиление экономической изоляции России; прекращение торговли определенными товарами; дипломатические ограничения; международные меры по защите гражданского населения.

уголовный суд. Если удары по энергетическим объектам нарушают международное гуманитарное право, ответственные военные и политические руководители могут нести персональную уголовную ответственность. Не каждый удар по энергетическому объекту автоматически является военным преступлением. Роль играют предназначение, военная необходимость, пропорциональность и ожидаемый вред гражданским.

Флаг ООН

Может ли ООН реально защитить украинскую энергетику

Следует понимать, что призыв и реальное принуждение – разные вещи. Практический эффект может иметь:

Международная коалиция. Усиление военной помощи Украине, ПВО и средствам защиты энергетики. Экономическое давление. Ужесточение санкций против российского энергетического сектора, банков и поставщиков военных технологий. Международное правосудие. Новые расследования, ордера на арест и преследование командиров. Международный контроль. Документирование каждого удара и установление ответственных за конкретные приказы.

Выходит, что ООН располагает юридическими инструментами принуждения, но Россия препятствует радикальным действиям.

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