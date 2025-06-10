Был промышленным городом, а сейчас как руина: как выглядит Полесское в Чернобыльской зоне отчуждения

Когда-то в городке развивалась промышленность и жило несколько тысяч человек

В Украине есть заброшенный городок Полесское, который когда-то назывался Хабне. Он расположен в Киевской области, недалеко от Припяти и Чернобыля. На его долю оказала существенное влияние авария на Чернобыльской АЭС. Также мы рассказывали о городке Орбита Черкасской области.

На сайте Полесского района написано, что город был основан в 1215 году. Впрочем, первое упоминание о поселении датируется 1415 годом как Хабне. Есть версия, что город основали евреи, бежавшие из Киева из-за нападений кочевников.

Хабне было одним из известнейших иудейских центров в Украине. Когда он находился в составе Литовского государства и Речи Посполитой, в городе стояли укрепления с деревянными стенами и башнями. Также защитой от врагов считались дремучие леса и болота.

Поселок Полесское на Киевщине, "Неугомонные бродяги"

В общей сложности город находился в Речи Посполитой около 400 лет. После раздела Польши в Хабном жили некоторые польские паны-землевладельцы. Другую часть населения составляли вольные казаки, поляки и евреи-ремесленники.

В течение 190 лет Хабне являлось частью Российской империи и Советского Союза. Город был богатым залежями болотной железной руды. Так что в XVI веке в населенном пункте активно развивалась черная металлургия. Из металла обычно изготовляли военную амуницию.

В Полесском развивалась черная металлургия, кадр из фильма «Полесские сети»

В XIX веке в Хабном активно развивалась промышленность. В частности, работала швейная фабрика господина Радзивилла, мебельная фабрика и ремесленнические объединения. В 1918 году город оккупировала советская армия. Промышленность начала приходить в упадок, а город снизили к поселку городского типа.

Актовый зал в здании райкома компартии и райисполкома, фото "Детектор медиа"

По преданию Хабне пережило Голодомор 1933 благодаря земляку с высокой должностью в госорганах. Позже Хабне оккупировали немецкие войска. Здесь убивали местных евреев — их закапывали живьем в лесах. Также в Хабном действовали партизаны УПА, сражавшиеся с советской и немецкой армиями.

Дворец культуры в Полесском, фото "Детектор медиа"

В 1935-1957 годах город назывался Кагановичи Первые, а затем переименовали в Полесское. До Чернобыльской катастрофы в населенном пункте проживало 12 тысяч человек. Однако после аварии город оказался в зоне отчуждения, поэтому жители эвакуировались в другие населенные пункты.

Советские власти замалчивали масштабы катастрофы и препятствовали выезду жителей из города. Для этого чиновники финансировали прокладку асфальта, строительство нескольких многоэтажек, перекрывание домов.

Полесское попало в зону отчуждения, фото Кати Поливчак для LB.ua

Однако после отселения граждан асфальт сорвали, газовые и водопроводные трубы вырыли, а дома обворовали. Полесское стало похожим на руину, а в домах поросли кусты и деревья. В 2009-2010 годах местную школу и сад разобрали на стройматериалы.

Полесское разграбили, Кати Поливчак для LB.ua

Часть поселка сгорела в лесных пожарах в Чернобыльской зоне в апреле 2015 и 2020 годах. По данным на 2020 год, в Полесском проживает 10 человек. Раньше местные приезжали в Полесское на Проводы, чтобы почтить родных на кладбище.

Полесское стало похоже на руину, фото Кати Поливчак

В 2021 году о поселке сняли документальный фильм под названием "Полесские Тенета". Его создала студия DocNoteFilms. В 2022 году Полесское оккупировали россияне. Впоследствии украинские военные освободили поселок.

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