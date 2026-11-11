Умер посол России в США Александр Дарчиев: что известно о дипломате и его роли в переговорах

Какую роль он играл в диалоге с Вашингтоном

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11 ноября умер Александр Дарчиев, представлявший Россию в США с марта 2025 года. Ему было 66 лет. Его работа в Вашингтоне пришлась на восстановление прямых контактов между странами на фоне переговоров о завершении войны в Украине.

О смерти дипломата сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. На этом посту он сменил Анатолия Антонова после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Как Дарчиев стал представителем Москвы в Вашингтоне

Дарчиева назначили после того, как администрация Трампа начала восстанавливать прямой диалог с Кремлем. Отношения между странами оставались напряженными из-за полномасштабного вторжения России в Украину, а дипломатические контакты стали частью этого диалога.

У Дарчиева был опыт работы на американском направлении: в конце 2000-х он работал в российском посольстве в Вашингтоне. Позже он шесть лет был послом России в Канаде и четыре года возглавлял департамент Северной Америки МИД РФ.

В 2014 году Дарчиев заявлял, что Крым является частью России, ссылаясь на проведенный там "референдум".

На новом посту его задачей было поддерживать контакты с американской стороной, обсуждать двусторонние вопросы и восстанавливать работу дипломатических каналов. К этим консультациям он подключился еще до официального назначения: в феврале 2025 года возглавил российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле.

Александр Дарчиев Источник: РосСМИ

О чем договаривались на консультациях в Стамбуле

Второй раунд переговоров состоялся 10 апреля 2025 года, также в Стамбуле. Российскую делегацию вновь возглавлял Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Консультации касались возобновления работы посольств и устранения проблем в двусторонних отношениях.

Стороны обсуждали финансовое обеспечение дипломатических учреждений, визовые вопросы, передвижение дипломатов и возвращение российской дипломатической недвижимости в США. Также на переговорах поднимали вопрос о восстановлении прямого авиасообщения между странами.

В июне 2025 года Дарчиев говорил о возможности провести следующий раунд консультаций в Москве. В то же время он признавал сложность восстановления связей между двумя государствами.

"Восстановление российско-американских отношений еще далеко", – заявлял Александр Дарчиев.

После смерти Дарчиева России нужно будет назначить нового посла в США.

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