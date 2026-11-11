Не выбрасывайте лоток из-под яиц: как сделать из него экологичную кормушку для птиц

Прикрепить орехи к пластиковой бутылке клеем-пистолетом не удалось – они отпадали

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Жительница Украины сделала кормушку для птиц из картонного лотка для яиц. Она показала синицу, которая внимательно изучала причудливую конструкцию.

Об этом Ольга написала в Threads под ником timchenkoos. На опубликованных ею снимках половинки грецких орехов с ядрами закреплены на выступах яичного лотка, а сама кормушка привязана к оконной решетке.

Синица добралась до орехового угощения на оконной решетке

Половинки скорлупы удерживают ядра открытыми для птиц

"Пыталась приклеить орехи на пластиковую бутылку клеем-пистолетом – не держится. Отпадают. Какие есть варианты, чтобы не размокло? Кто что делал?", – написала Ольга.

Ольга попросила поделиться опытом изготовления кормушек для дождливой погоды

Пользовательница kirieshka_po рассказала, что брала дощечку, приклеивала орехи суперклеем и вешала на дерево: по ее словам, за день они оказывались пустыми. Ольга ответила, что записала этот вариант. Еще одна участница обсуждения, amio.more.odesa, вспомнила, что использовала суперклей для поделки в детский сад. Для уличной кормушки практичнее предусмотреть крепление без контакта клея с кормом и навес от осадков.

"Сделать из сетки тонкий тубус и туда орехи выложить так, чтобы птицам было удобно доставать. Когда-то так делала", – предложила пользовательница sonnaia_sova.

Участницы обсуждения предложили заменить картон дощечкой или сеткой

В сети есть и другие варианты кормушек

Как сообщал "Телеграф", из самих половинок грецких орехов можно сделать небольшие кормушки для птиц в холода. Они служат отдельными чашечками для корма.