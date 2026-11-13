Не поспішайте купувати новий диван: три способи повернути старим меблям охайний вигляд

Вибір залежить від стану тканини та того, що під нею

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Професійне чищення допомагає прибрати забруднення з дивана, знімний чохол приховує зношену тканину, а перетяжка замінює її. Ці способи розв’язують різні проблеми: плями, потертості та пошкодження оббивки потребують різного підходу.

Про відмінності між чищенням, чохлом і перетяжкою розповідає "Телеграф". Професійне чищення доречне, коли оббивка ціла, але забруднена: спосіб обробки підбирають до матеріалу, а результат залежить від походження й давності плям, тому повне їх видалення не гарантоване.

Результат професійного чищення залежить від походження та давності плям Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Знімний чохол закриває потертості, вицвілі ділянки та плями, які залишилися на тканині. Він також дає змогу змінити вигляд дивана без демонтажу оббивки. Водночас чохол не усуває забруднення під ним і не відновлює просіле сидіння. Посадка залежить від розміру та форми меблів, а можливість прання – від вимог до догляду за виробом.

Під час перетяжки стару оббивку знімають і замінюють новою – це спосіб позбутися порваної чи сильно зношеної тканини. Якщо наповнювач утратив форму або каркас пошкоджений, ці частини потребують окремого відновлення: сама заміна тканини не поверне дивану зручність. Обсяг робіт тут більший, ніж під час встановлення знімного чохла.

Раніше "Телеграф" розповідав про лайфхаки, які врятують ваш диван, килим і одягвід шерсті домашніх улюбленців.