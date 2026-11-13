Вместо сугробов – дождь и лужи? Засыплет ли Украину снегом на Новый год
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Температуры зимой будут отличаться на юге, северо-востоке и в Карпатах
Снежный покров на Новый год 2027 в отдельных областях Украины сформируется, если в конце декабря температура опустится ниже нуля и одновременно будут выпадать осадки. В целом зиму 2026–2027 годов прогнозируют на 1–2°C теплее климатической нормы.
О сезонных расчетах рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в интервью РБК-Украина. Главной причиной потепления станет преобладание переноса воздуха с Атлантики, откуда будут поступать более теплые и влажные воздушные массы.
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Самые высокие средние температуры зимой 2026–2027 годов ожидаются на юге, в Закарпатье, Кировоградской и Днепропетровской областях – от 0 до +2°C. На северо-востоке и в высокогорье Карпат прогнозируют в среднем −3…−4°C и ниже. Вторжения арктического воздуха будут вызывать кратковременные похолодания.
Количество осадков зимой 2026–2027 годов ожидается в пределах нормы или на 20–40% выше. При плюсовой температуре они будут выпадать преимущественно в виде дождя или мокрого снега, который будет быстро таять. Колебания температуры около нуля будут создавать условия для гололедицы, налипания мокрого снега и ледяного дождя.
Как сообщал "Телеграф", снегопады в Украине будут зависеть от температуры воздушных масс.