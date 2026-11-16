Рус

Прикрасять оселю і виручать без електрики: який вінтажний декор знову став популярним

Автор
Людмила Рябенька
Дата публікації
Читать на русском
Фігурний підсвічник додає інтер’єру вінтажного настрою Новина оновлена 16 листопада 2026, 13:35
Фігурний підсвічник додає інтер’єру вінтажного настрою. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для користування важливі стійка основа та відповідний розмір свічки

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Металеві підсвічники повертаються в інтер’єри разом із модою на вінтажний декор у 2026 році. Під час блекаутів вони особливо актуальні: тримають свічку та допомагають облаштувати місце для освітлення кімнати без електрики.

Про повернення невеликих вінтажних аксесуарів пише Good Housekeeping.

Для дому є різні варіанти: лаконічний тримач на одну свічку, фігурний підсвічник або канделябр із кількома ріжками. Прості форми пасують до стриманого інтер’єру, а вигнуті ніжки додають вінтажного настрою. Коли світло знову увімкнуть, підсвічник і далі прикрашає оселю.

Золотистий металевий підсвічник на світлій мармуровій поверхні
Металевий підсвічник важливо ставити на рівну негорючу поверхню
Фігурний металевий підсвічник із вигнутими ніжками на білому тлі
Вигнуті ніжки додають інтер’єру вінтажного настрою
Два металеві канделябри з трьома білими свічками кожен
Після відновлення електрики підсвічник і далі прикрашає оселю
П’ятисвічковий металевий канделябр із фігурними ріжками на круглій мармуровій основі
Вигнуті ніжки та оздоблення канделябра додають оселі вінтажного настрою

Практична перевага металу – негорючість, однак сам матеріал не гарантує безпеки. Підсвічник потрібно ставити на рівну негорючу поверхню, подалі від штор, паперу та краю столу. Свічка має міцно триматися в гнізді й не хитатися. Метал нагрівається, тому переносити підсвічник із запаленою свічкою небезпечно. Залишати відкрите полум’я без нагляду не можна.

Як повідомляв "Телеграф", залишки свічок можна переплавити й залити нову свічку.

Теги:
#Свічка #Вінтаж #Декор #Підсвічник #Блекаут