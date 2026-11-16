Прикрасять оселю і виручать без електрики: який вінтажний декор знову став популярним

Для користування важливі стійка основа та відповідний розмір свічки

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Металеві підсвічники повертаються в інтер’єри разом із модою на вінтажний декор у 2026 році. Під час блекаутів вони особливо актуальні: тримають свічку та допомагають облаштувати місце для освітлення кімнати без електрики.

Про повернення невеликих вінтажних аксесуарів пише Good Housekeeping.

Для дому є різні варіанти: лаконічний тримач на одну свічку, фігурний підсвічник або канделябр із кількома ріжками. Прості форми пасують до стриманого інтер’єру, а вигнуті ніжки додають вінтажного настрою. Коли світло знову увімкнуть, підсвічник і далі прикрашає оселю.

Металевий підсвічник важливо ставити на рівну негорючу поверхню

Вигнуті ніжки додають інтер’єру вінтажного настрою

Після відновлення електрики підсвічник і далі прикрашає оселю

Вигнуті ніжки та оздоблення канделябра додають оселі вінтажного настрою

Практична перевага металу – негорючість, однак сам матеріал не гарантує безпеки. Підсвічник потрібно ставити на рівну негорючу поверхню, подалі від штор, паперу та краю столу. Свічка має міцно триматися в гнізді й не хитатися. Метал нагрівається, тому переносити підсвічник із запаленою свічкою небезпечно. Залишати відкрите полум’я без нагляду не можна.

Як повідомляв "Телеграф", залишки свічок можна переплавити й залити нову свічку.