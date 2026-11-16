Две по цене одной: в "АТБ" еще два дня будет действовать скидка более 110 грн на шоколад Roshen

Акция охватывает молочные и белые плитки с различными начинками

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В последние дни акции в "АТБ" скидки на шоколад достигают 51%. Наибольшая экономия среди указанных предложений – 112,90 грн на плитке Roshen Lacmi с целым лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой: ее цена снизилась с 231,80 до 118,90 грн.

Об акционных ценах в "АТБ" пишет "Телеграф". Предложения действуют по 17 ноября включительно.

Больше читайте по ссылке: Новые акции в "АТБ": какие товары продают со скидками до 50%

Какие плитки Roshen Lacmi продают за 94,80 грн

Сразу несколько разновидностей Roshen Lacmi стоят 94,80 грн вместо 196,70 грн. Разница составляет 101,90 грн на одной плитке: 196,70 − 94,80 = 101,90 грн. Для этих позиций указана скидка 51%.

По такой цене можно купить Roshen Lacmi Strawberry cake массой 275 г со вкусом клубники и крема и печеньем. Также в предложении есть молочный шоколад с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками массой 280 г и плитка с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой массой 295 г.

Разновидность с цельным лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой также весит 295 г. На нее действует скидка 48% – именно эта плитка дает наибольшую разницу в гривнах среди перечисленных вариантов шоколада.

Среди акционных предложений есть Roshen Lacmi и пористый Millennium

Сколько стоят Millennium и Milka

Пористый шоколад Millennium массой 90 г – молочный и белый – продают по 40,50 грн вместо 65,90 грн. На каждой плитке покупатель экономит 25,40 грн: 65,90 − 40,50 = 25,40 грн. Указанная скидка на оба вида составляет 38%.

Молочный шоколад Milka с начинкой со вкусом карамели, арахиса и воздушного риса массой 276 г стоит 230,60 грн вместо 279,50 грн. Разница в цене – 48,90 грн: 279,50 − 230,60 = 48,90 грн.

Другая акционная плитка Milka – молочный шоколад с цельными лесными орехами, молочной и карамельной начинками массой 300 г. Ее цена снизилась с 309,90 до 255,80 грн, то есть на 54,10 грн: 309,90 − 255,80 = 54,10 грн. Для обеих указанных плиток Milka указана скидка 17%.

На две большие плитки Milka действует скидка 17%

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", 195 гривен за три конфеты: Roshen выпустил необычные праздничные новинки (фото и видео).