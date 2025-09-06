Гениальный художник Иван Марчук сделал неожиданный подарок поклонникам (репортаж с его выставки в Киеве)

Марчук — единственный украинец, входящий в рейтинг "100 гениев современности" британской газеты The Daily Telegraph

Иван Марчук посетил Киев и 5 сентября побывал на выставке собственных работ "Іван Марчук. Пробудження" в Музее истории города Киева. После начала полномасштабного вторжения один из самых известных современных украинских художников живет в Вене и каждый приезд Марчука домой – особенный.

Выставку посетил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Для посетителей визит Марчука стал сюрпризом. Художник общался с собравшимися и подписывал для них свои картины.

Как рассказала генеральный директор музея, депутат Киевсовета Виктория Муха, Марчук также посетил свою выставку 31 августа. Он пришел без объявления, только прибыв из Вены.

Его неожиданное появление стало больше, чем событием. Ведь искусство оживает именно в таких моментах: во взглядах, словах, совместном переживании момента. Присутствие Маэстро стало подарком для каждого, кто в этот день посетил выставку. В этой встрече было невероятно много подлинности и тепла, которое еще долго будет отзываться Виктория Муха

Выставка "Іван Марчук. Пробудження"

Маэстро подписал свою работу

Иван Марчук — народный художник Украины

Марчук является лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, кавалером ордена Свободы и обладателем награды Президента Украины "Национальная легенда Украины". В 2007 году украинский художник был включен в британский рейтинг газеты The Daily Telegraph "Сто гениев современности".

Иван Марчук

Художник общался с ценителями своего творчества

Иван Марчук и Евгений Дикий

Маэстро общался с прессой

Иван Марчук родился 12 мая 1936 в селе Москаливка Тернопольской области Украины (в то время Волынское воеводство Польской республики). Рисовать начал еще в детстве. Художник является автором около 5000 работ.

Выставка "Іван Марчук. Пробудження"

Выставка гениального украинского художника Ивана Марчука проходит с 6 августа по 9 ноября в Музее истории города Киева. На ней представлены работы из трех авторских циклов — "Голос моей души", "Пейзаж" и "Цветение". В них художник с особым трепетом и вниманием к деталям показывает свою любовь к родной земле, память об украинских традициях, чувство дома и тоску по утраченному, отметили в анонсе.

Художник-новатор, философ кисти, создатель неповторимой техники "плентонизм", народный художник Украины, лауреат Шевченковской премии. Искусство Ивана Марчука гармонично сочетало в себе философскую глубину, техническое мастерство и безграничную любовь к родной земле, — говорится на сайте музея

