"Он мне не импонирует...": Kyivstoner неоднозначно высказался о Зеленском и Путине

Kyivstoner отметил, что Путин вызывает у него только злость

Известный украинский рэпер и блогер Kyivstoner, который в 2021 году скандировал "Россия", поделился своими мыслями о президенте Украины Владимире Зеленском и главе Кремля Владимире Путине.

В интервью российскому журналисту Юрию Дудю блогер заявил, что ему не нравится президент Зеленский. Дудь напомнил, что в начале войны Kyivstoner поддерживал украинского лидера и замечал, что глава государства объединил нацию. Kyivstoner ответил, что в начале войны все были объединены, а затем начали разочаровываться из-за коррупции.

Никак. Мне он не импонирует ни как политик, ни президент. Никак я к нему не отношусь. Тогда все началось, вся Украина была сплочена, понимаешь? А потом, когда люди стали понимать, что там воруют, там беспредел, этому не будет ни конца, ни края. Kyivstoner

Kyivstoner дал интервью Юрию Дудю, скриншот с видео

Рэпер отметил, что о планах россиян наступать знали еще задолго до начала военных действий. По его мнению, страну недостаточно подготовили к войне.

Все-таки сначала знали, что россияне готовятся напасть. Ну еще, как, ну через год, через год, через полгода. Можно было как-то страну к этому подготовить. Можно было, но этого никто не делал. Ну вот почему? Kyivstoner

Также рэпер высказался о главе Кремля Владимире Путине. Он сказал, что президент России вызывает у него только злость. В то же время Kyivstoner не осудил Путина за войну и его кровавые преступления против Украины. Блогер лишь сказал, что хочет, "чтобы перестали умирать люди", но не отметил, что это происходит из-за страны-террориста.

У меня не вызывает этот человек ничего, кроме агрессии. Я вот когда слышу это, это не отвращение, не страх, не отвращение, это злоба. Я бы хотел, чтобы перестали умирать люди, понимаешь, гражданские, военные. Kyivstoner

Отметим, что Kyivstoner уехал из Украины вместе с супругой и сыном в начале полномасштабного вторжения россиян. Его избранница рассказывала, что он показал для выезда паспорт гражданина США.

Kyivstoner с семьей, фото из соцсетей

В 2024 году рэпер имел конфликт с защитником "Азовстали" Давидом Касаткиным с позывным Химик. Kyivstoner заявил, что военный работает на СБУ, а Химик упрекнул рэпера за выезд из Украины.

