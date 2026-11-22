Приготовление четырех порций занимает около 20 минут

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Чтобы на жареной рыбе образовалась тонкая хрустящая корочка, испанский шеф-повар Альфредо Восмедиано советует смешать пшеничную муку с ледяной водой. В этот кляр окунают обсушенное филе и сразу перекладывают его в горячее масло.

Способ напоминает приготовление японской темпуры, пишет Los Andes. Кляр перемешивают недолго: если взбивать его слишком тщательно, он может потерять легкость.

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"Самую хрустящую жареную рыбу готовят не с панировочными сухарями и яйцом, а с водой и мукой", – сказал шеф-повар Альфредо Восмедиано.

На 600 г филе белой рыбы без костей возьмите 150 г муки, 200 мл ледяной воды и три кубика льда. Нарежьте филе одинаковыми кусками, промокните бумажным полотенцем и посолите, использовав чайную ложку соли. Смешайте муку с водой и льдом: мелкие комочки можно оставить. Слегка обваляйте рыбу в муке, отложив для этого еще три столовые ложки, стряхните излишки и окуните куски в кляр.

Перед погружением в кляр с кусочков филе стряхивают лишнюю муку Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Разогрейте масло в глубокой сковороде до 175–185 °C. Жарьте рыбу небольшими партиями примерно три-четыре минуты, в зависимости от толщины кусков, пока кляр не подрумянится, а филе не приготовится. Переложите рыбу на решетку, чтобы пар не размягчил корочку, и сразу подавайте с лимоном.

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