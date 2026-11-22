К рыбе можно подать соус из белого вина и петрушки

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Чтобы филе хека сохранило форму, перед запеканием обжарьте его на горячей сковороде кожей вниз. В духовке оставьте кожу над соусом: так она не размокнет.

Homes & Gardens советует обжаривать хек на оливковом масле 2–3 минуты, пока кожа не станет хрустящей. Затем переложите филе на тарелку кожей вверх, пока готовите соус.

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"Хек довольно жирный для белой рыбы, поэтому он нежный. Не стоит лишний раз его двигать, потому что он может распасться на кусочки", – объяснил в комментарии Chowhound Макс Гарви, вице-президент по закупкам Wulf's Fish.

Для соуса быстро обжарьте раздавленный чеснок на оливковом масле, всыпьте муку и перемешайте. Постепенно влейте сухое белое вино и рыбный бульон, взбивая венчиком, чтобы не было комочков. Доведите до кипения, добавьте моллюсков, готовьте их минуту и всыпьте измельченную петрушку.

Верните филе в сковороду с соусом, положите на каждый кусок по ломтику лимона и запекайте 8–10 минут при 160 °C, пока рыба не будет готова, а раковины не раскроются. Те, что остались закрытыми, выбросьте.

Моллюски в соусе готовятся минуту, прежде чем в него вернут филе хека Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", хека маринуют не менее часа перед запеканием.