После рукоделия стол можно освободить одним движением

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Даже небольшой обрезок ламината может стать полезной вещью в быту, если найти ему правильное применение. Из него можно сделать простую съемную подкладку, которая защитит стол от клея, царапин и следов от инструментов во время рукоделия.

Как превратить остаток ламината в удобное рабочее место для творчества и что для этого понадобится, рассказывает "Телеграф". Для этого достаточно самого куска покрытия и нескольких войлочных накладок.

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Как сделать подкладку для рукоделия из обрезка ламината

Для начала выберите ровный кусок ламината подходящего размера. На нем должно хватать места не только для заготовки, но и для инструментов, которыми вы пользуетесь во время рукоделия. Если на краях есть заусенцы, обработайте их наждачной бумагой, чтобы они не цепляли ткань и не царапали руки.

После этого переверните кусок покрытия и приклейте снизу мягкие фетровые накладки одинаковой толщины. Разместите их возле углов – так подкладка будет иметь устойчивую опору и не будет царапать поверхность стола.

Положите ламинат на столешницу лицевой стороной вверх и по очереди нажмите на его края. Если он не качается, подкладка готова к использованию. Если же конструкция неустойчива, проверьте расположение накладок и при необходимости скорректируйте его.

Фетровые накладки возле углов обеспечивают подкладке устойчивую опору Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как пользоваться самодельной подкладкой

Во время работы размещайте все заготовки и инструменты в пределах ламинированной поверхности. Так капли клея и следы от материалов для рукоделия останутся на подкладке, а не на столешнице.

Когда работа будет завершена, достаточно поднять кусок ламината и убрать его. Фетровые накладки остаются приклеенными к подкладке, поэтому ничего не нужно фиксировать непосредственно на столе. При необходимости такую поверхность можно снова положить на столешницу для следующего творческого занятия.

Все заготовки и инструменты следует держать в пределах рабочей поверхности Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

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