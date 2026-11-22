Через две недели в столице ожидаются мокрый снег и гололедица.

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На Киев надвигается настоящая зимняя погода с морозами и снегом. Уже в понедельник, 23 ноября, температура ночью опустится до -1°C и продолжит падение до -8°C 6 декабря.

Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга погоды Weather.com. Снижение температуры будет сопровождаться резким порывистым ветром и осадками в виде дождя и снега.

Как в Киеве будет меняться погода до конца ноября

В понедельник, 23 ноября, дневная температура снизится до +3°C, а во вторник, 24 ноября, до +1°C. Обе ночи прогнозируют по -1°C.

В среду, 25 ноября, днем будет 1°C, ночью -3°C. В четверг, 26 ноября, днем ожидается 0°C, а ночью -3°C. В пятницу, 27 ноября, прогнозируют -1°C днем, ночью -6°C.

В субботу, 28 ноября, похолодает до -2°C днем и -6°C ночью. В воскресенье, 29 ноября, днем температура поднимется до -1°, а ночью снизится до -6°C. В понедельник, 30 ноября, -3°C днем и -7°C ночью.

В последний день ноября в столице прогнозируют кратковременный снег Источник: Сгенеровано ИИ ("Телеграф")

Во вторник, 1 декабря, температура днем составит -3°C, ночью -5°C. Этот период будет сопровождаться облачностью и порывистым ветром, однако осадков не прогнозируется.

А в среду, 2 декабря, днем потеплеет до -2°C, ночью -6°C и возможен кратковременный снег.

В четверг и пятницу, 3 и 4 декабря, прогнозируют облачную погоду и -3°C и -4°C днем и -6°C и -7°C ночью, соответственно. Высокая вероятность выпадения снега и гололедицы.

В субботу, 5 декабря, снова ожидается снег. Днем будет -4°C, ночью до -7°C. В воскресенье, 6 декабря, днем ожидается до -4°C, а ночью -8°C. На этот день придется самый сильный ветер за весь период прогноза: до 6 м/с с порывами до 17 м/с. Также высока вероятность осадков в виде снега и снега с дождем.

Прогноз погоды в Киеве

Важно знать: Долгосрочные климатические прогнозы — это расчет статистических вероятностей и смещения многолетних норм, а не точный календарь погоды по дням. Атмосфера Земли — динамическая система, склонная к резким локальным изменениям. Синоптические службы регулярно обновляют свои расчеты (обычно 10–15 числа каждого месяца), поэтому среднесрочные корректировки неизбежны.

Когда зима по-настоящему вступит в свои права?

Как рассказал "Телеграфу" кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, 24–25 ноября вслед за южным циклоном в Украину придет холодный воздух из Скандинавии. Ветер сменится на северный и северо-западный.

"Похолодание будет сопровождаться порывистым северным и северо-западным ветром, а также выпадением снега, мокрого снега, местами снежной крупы", — рассказал Кибальчич.

Обильных снегопадов метеоролог не прогнозирует, но на западе и северо-западе снег местами ненадолго задержится. С 24 ноября ночная температура постепенно снизится до –3…–8 °С, а днем будет держаться около нуля.

С 25 ноября погоду будет все больше определять скандинавский антициклон. К концу месяца будет преимущественно сухо и холодно. В последние дни ноября в большинстве областей ночью ожидают от -12 до -5 °С, днем — от -7 до -1 °С.

"Вероятно, именно с этого времени начнется наступление метеорологической зимы, когда среднесуточные температуры будут держаться преимущественно ниже 0 °С", — пояснил Кибальчич.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, несмотря на то, что зиму в Украине прогнозируют мягкую, но в январе и феврале температура может опускаться до -15°C.