На лице пожилого мужчины заметен испуг

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В воскресенье, 22 ноября, возле фуникулера на Почтовой площади Киева постелили красную дорожку. Три человека в карнавальных костюмах испугали случайного прохожего, осыпая его лепестками роз.

Соответствующие видео появились в местных Telegram-каналах.

"Столица поражает: лепестки роз, красная дорожка и образы XVIII века", – написали в паблике.

Артисты были в белоснежных париках, перчатках и чулках. Примечательно, что их лица были закрыты такой же тканью. В общем, выглядело все довольно странно.

В сети пишут, что этот перформанс устроило одно из столичных казино с целью рекламы.

Стоит отметить, что неудачно выбрали место акции – ведь на всех роликах прохожий был один и тот же, а других людей, кроме трех человек в треугольных шляпах не видно. Вместе с тем время от времени в столице звучит воздушная тревога.

Напомним, введенные в столице и области в результате массированной российской атаки в Украине аварийные отключения света отменены, однако действуют почасовые графики.

К тому же в случае полной остановки ТЭЦ Киев рассчитывает на резервную генерацию. Город наращивает ее мощность до уровня зимней потребности в 1,8–2 гигаватта, но для этого все установки должны заработать вовремя.