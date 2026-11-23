Акция охватывает плавленый сыр и крем-сыр

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23 и 24 ноября в "АТБ" действует скидка 40% на два сливочных сыра "Ферма". По акции каждая упаковка стоит меньше 52 грн.

Об акционных ценах в сети расскажет "Телеграф".

Больше читайте в материале: "В "АТБ" снизили цены на популярные товары: что можно купить со скидкой до 45%"

Плавленый сыр "Ферма Сливочный" 60% в ванночке весом 160 г продают за 51,90 грн вместо 86,90 грн – на 35 грн дешевле.

Сливочный сыр "Ферма Вершковий" 50% весом 170 г стоит 50,90 грн вместо 84,90 грн. Экономия на этой упаковке составляет 34 грн.

По акции сливочный сыр "Ферма" стоит на гривну меньше, чем плавленый сыр

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", с клубникой, лимоном или маракуйей по 28,50: в "АТБ" подешевели чай и печенье.