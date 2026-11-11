Наживаются на покупателях? Настоящие причины исчезновения зарядок из коробок смартфонов

В ЕС с 28 декабря 2024 года действуют требования к единому зарядному разъему USB-C для мобильных телефонов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Зарядных блоков в коробках со смартфонами больше не находят. Почему их перестали добавлять в комплект – вопрос, который покупатели задают все чаще. Как оказалось, ответов на него сразу несколько.

Samsung объясняет такое решение стремлением уменьшить влияние продукции на окружающую среду и накопление лишних аксессуаров. В комплекте со смартфоном остается кабель USB Type-C для передачи данных и подключения к зарядному блоку.

"Пользователи, которые приобрели смартфоны Galaxy раньше, могут пользоваться наушниками и зарядными устройствами из комплекта. Новые пользователи должны приобрести эти аксессуары отдельно", – отмечает Samsung.

Меньшие коробки позволяют перевозить больше телефонов и тратить меньше топлива Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Есть и преимущество при транспортировке: Sony сообщает, что отказ от зарядного устройства и кабеля позволил вдвое уменьшить размер упаковки Xperia. Меньшие коробки позволяют перевозить больше телефонов в том же пространстве и тратить меньше топлива на единицу товара.

Еврокомиссия поясняет, что правила ЕС обеспечивают возможность купить устройство без нового зарядного устройства. По ее оценке, сокращение производства и утилизации адаптеров уменьшает количество электронных отходов на 980 тонн ежегодно. Производители также должны указывать необходимую мощность и поддержку быстрой зарядки, чтобы покупатель мог определить совместимость своего блока.

Как сообщал "Телеграф", специалисты Huawei подчеркивают, что порядок подключения блока питания важен для аккумулятора и микросхем в рекомендациях по зарядке. Это дает практический контекст к новости о смартфонах без зарядных устройств, но не объясняет, почему производители исключают адаптеры из комплекта.