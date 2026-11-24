Подарки детям и обряды, связанные с морозом, принадлежали к разным традициям

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Задолго до появления СССР в украинской праздничной традиции подарки детям приносил святой Николай. Его ждали ко дню памяти святого, а не к Новому году.

В украинских зимних обычаях был и другой персонаж – Мороз, олицетворение зимнего холода. Его приглашали на рождественскую кутью, чтобы уберечь будущий урожай от заморозков.

Почему подарков ждали от святого Николая

В основе этого обычая – почитание Николая Чудотворца, христианского святого. В преданиях о нём рассказывается, как он тайно помогал нуждающимся. С этой историей связан и характер праздничного обычая: подарок оставляли незаметно, чтобы ребёнок обнаружил его утром.

В семьях, где соблюдали эту традицию, угощения и небольшие подарки клали детям под подушку в ночь перед Днём святого Николая. Такую роль Николай получил в семейном обычае, связанном с церковным праздником. Для него не требовались ни новогодняя ёлка, ни приход человека в костюме.

В семейном обычае подарок от святого Николая оставляли ребёнку под подушкой Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Зачем Мороза звали на кутью

В рождественском обряде к Морозу обращались как к гостю. За праздничным столом его звали отведать кутьи и просили не приходить тогда, когда холод мог повредить посевам. За этим обращением стояла хозяйственная забота: если зимой мороз был привычным явлением, то в тёплое время он угрожал урожаю.

Смысл угощения в двух обычаях был разным. В День святого Николая его получал ребёнок, а на рождественском ужине кутью символически предлагали самому Морозу. Так в одном зимнем календаре соседствовали семейный обычай дарить подарки и обряд, связанный с земледелием.

Когда Дед Мороз стал героем новогодней ёлки

Дед Мороз закрепился в роли новогоднего дарителя в советское время. В 1930-х годах в СССР начали устраивать детские новогодние ёлки, и он стал одним из главных персонажей этих праздников. Именно с ёлками и утренниками его образ широко распространился и в советской Украине.

Изменился и сам способ вручения подарков: на утреннике Дед Мороз появлялся перед детьми и раздавал их во время праздника. А подарок от святого Николая ребёнок находил дома, в другой день зимнего календаря.

В 1930-х годах Дед Мороз стал одним из главных героев детских новогодних ёлок Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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