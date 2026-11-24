Монумент перенесли с перекрестка Пушкинской и Ланжероновской на бульвар

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Памятник апельсину в Одессе напоминает о событии 1800 года: тогда городской магистрат отправил императору Павлу I апельсины вместе с просьбой помочь достроить порт. После этого император разрешил возобновить работы и предоставил городу кредит.

"Телеграф" рассказывает, как появился одесский монумент. Горожане в шутку прозвали его "Памятником взятке".

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Как Одесса добилась возобновления строительства порта

После восшествия на престол Павел I отменил проекты своей матери Екатерины II, среди которых были строительство порта и развитие Одессы. Первый градостроитель Франц де Воллан потерял должность, а строительную экспедицию распустили.

Члены городского магистрата отправили императору 3 тысячи апельсинов. Вместе с подарком они направили просьбу о кредите, необходимом для завершения строительства порта.

Павел I отменил запреты и выделил Одессе кредит в 250 тысяч рублей. Город получил право развивать порт в течение 14 лет.

Горожане шутливо прозвали одесский монумент "Памятником взятке"

Одесситы шутливо называют монумент "Памятником взятке"

Кто создал монумент и где он стоит

Проект монумента предложил Валерий Балух, а разработали его архитектор Владимир Глазырин и скульптор Александр Токарев. В бронзовой композиции император рассматривает апельсин, рядом стоит телега с лошадьми, а наверху размещены модели исторических зданий Одессы.

Теперь памятник стоит на бульваре Военно-морских сил. Его перенесли туда, чтобы сохранить исторический облик места, где монумент установили первоначально.

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