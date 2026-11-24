Может стать удачным автомобилем на пенсии

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Выбирая автомобиль на пенсии, стоит обращать внимание не только на цену, но и на расходы на топливо и комфорт в поездках. Есть компактная модель, которая может сочетать все эти преимущества и стать удачным вариантом для водителей старшего возраста.

Чем Renault Clio может заинтересовать пенсионеров и сколько стоит эта модель на украинском рынке, рассказывает издание What Car?. Там отмечают ее выгодное соотношение цены, простора и экономичности.

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Чем Renault Clio может заинтересовать пенсионеров

Renault Clio хорошо подходит тем, кому нужен автомобиль для ежедневных поездок по городу. Благодаря небольшим размерам на нем удобнее передвигаться по улицам с интенсивным движением и искать место для парковки.

Еще одно преимущество модели – экономичные двигатели и умеренные расходы на содержание. Это особенно важно для водителей, которые не планируют часто пользоваться автомобилем и хотят избежать чрезмерных расходов на его эксплуатацию.

В то же время Clio не относится к тем малолитражкам, в которых приходится мириться со слишком простым салоном. Модель предлагает более комфортное внутреннее пространство, что может быть важно во время длительных поездок.

Небольшие размеры Renault Clio упрощают передвижение по городу и поиск парковки Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сколько стоит Renault Clio в Украине

Цена зависит от года выпуска, пробега и состояния автомобиля. Более старые Clio можно найти примерно за 850–6 500 долларов, а модели 2007–2010 годов стоят ориентировочно 167 000–286 000 гривен.

Цены на подержанные Renault Clio зависят от года выпуска и состояния автомобиля

За Renault Clio пятого поколения 2021–2022 годов с бензиновым двигателем 1.0 TCe и пробегом 30–60 тысяч километров просят около 520 000–620 000 гривен. Гибридные версии 2021–2023 годов стоят примерно 620 000–750 000 гривен, а автомобили 2023–2024 годов – 750 000–900 000 гривен.

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