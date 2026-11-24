Подарунки дітям і обряди, пов’язані з морозом, належали до різних традицій

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Задовго до появи СРСР в українській святковій традиції подарунки дітям приносив святий Миколай. На нього чекали до дня пам’яті святого, а не до Нового року.

В українських зимових звичаях був і інший персонаж – Мороз, уособлення зимового холоду. Його запрошували на різдвяну кутю, щоб уберегти майбутній урожай від заморозків.

Чому на подарунки чекали від святого Миколая

В основі цього звичаю – шанування Миколая Чудотворця, християнського святого. У переказах про нього розповідається, як він таємно допомагав нужденним. З цією історією пов’язаний і характер святкового звичаю: подарунок залишали непомітно, щоб дитина виявила його вранці.

У родинах, де дотримувалися цієї традиції, частування й невеликі подарунки клали дітям під подушку в ніч перед Днем святого Миколая. Таку роль Миколай отримав у родинному звичаї, пов’язаному з церковним святом. Для цього не були потрібні ні новорічна ялинка, ні прихід людини в костюмі.

У родинному звичаї подарунок від святого Миколая залишали дитині під подушкою Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Навіщо Мороза кликали на кутю

У різдвяному обряді до Мороза зверталися як до гостя. За святковим столом його кликали скуштувати куті й просили не приходити тоді, коли холод міг зашкодити посівам. За цим зверненням стояла господарська турбота: якщо взимку мороз був звичним явищем, то в теплу пору він загрожував урожаю.

Значення частування у двох звичаях було різним. На День святого Миколая його отримувала дитина, а на різдвяній вечері кутю символічно пропонували самому Морозу. Так в одному зимовому календарі сусідили сімейний звичай дарувати подарунки й обряд, пов’язаний із землеробством.

Коли Дід Мороз став героєм новорічної ялинки

Дід Мороз закріпився в ролі новорічного дарувальника за радянських часів. У 1930-х роках у СРСР почали влаштовувати дитячі новорічні ялинки, і він став одним із головних персонажів цих свят. Саме з ялинками та ранками його образ широко поширився і в радянській Україні.

Змінився й сам спосіб вручення подарунків: на ранку Дід Мороз з’являвся перед дітьми й роздавав їх під час свята. А подарунок від святого Миколая дитина знаходила вдома, в інший день зимового календаря.

У 1930-х роках Дід Мороз став одним із головних героїв дитячих новорічних ялинок Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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