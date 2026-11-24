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Генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил о шести процессуальных нарушениях, допущенных сотрудниками НАБУ во время обыска его домовладения. По его словам, нарушения подтверждаются видеозаписями и протоколом следственного действия.

Об этом Дука написал на своей странице в Facebook.

В частности, генерал подчеркнул, что обыск начался в 05:20 с вооруженного проникновения на территорию домовладения без обоснования безотлагательности проведения следственных действий в ночное время.

"Вместо минимизации ущерба следователь создал угрозу жизни сотрудников обоих ведомств", — отметил Дука.

Среди других нарушений генерал назвал непредъявление решения суда перед началом обыска, несвоевременное разъяснение прав участникам, отсутствие должного процессуального руководства следователя и несоблюдение порядка сообщения о видеофиксации.

По словам Дуки, права участникам разъяснили только в 08:38 — через 3 часа 18 минут после официального начала обыска.

Отдельное внимание генерал обратил на привлечение понятых, адреса которых, указанные в протоколе, совпадают с адресом полиции. По его мнению, их возможная заинтересованность в дальнейшем трудоустройстве в НАБУ требует отдельной проверки.

"Это конкретные нормы УПК, время, зафиксированное в протоколе, и действия, зафиксированные на видео. Окончательную правовую оценку им даст суд", — подытожил Дука.