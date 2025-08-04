Дело о двух миллиардах: Подольский мост оказался в центре очередного скандала, что об этом известно (фото)

В течение последних 8 лет срок выполнения работ неоднократно продлевался, и при этом, увеличивалась цена работ

Подольская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с иском о признании недействительным одного из договоров на строительство участка Подольского моста через Днепр. Речь идет об участке от дамбы Русановских садов до бульвара Перова.

Информация об этом была опубликована 4 августа в пресс-службе Офиса генпрокурора. В сообщении указано, что прокуратура хочет добиться признания договора на строительство Подольского моста более чем на 2 млрд гривен недействительным и взыскания этих денег с подрядчика.

В этом материале "Телеграф" рассказывает об истории строительства участка моста и скандалах вокруг него за последние годы.

Прокуратура подала в суд — что известно

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, в апреле 2017 года КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и частное общество заключили договор подряда на строительство Подольского мостового перехода.

В течение последних 8 лет срок выполнения работ неоднократно продлевался, и при этом, увеличивалась цена работ — с 1,7 млрд. гривен до 3,5 млрд. гривен, то есть почти в два раза, что подтверждается 90 дополнительными соглашениями к договору. Таким образом, по состоянию на июль 2025 года из бюджета было уплачено уже более 2 млрд гривен.

Подольский мост

Решением Антимонопольного комитета Украины было признано, что два участника тендера (в том числе и победитель) совершили нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий, исказив результаты тендера. В своем решении он также пришел к выводу, что у этих участников есть общие интересы и взаимосвязи.

"Подольская окружная прокуратура города Киева направила в суд иск в интересах государства о признании недействительным договора подряда как противоречащего интересам государства и общества, и взыскания уплаченных денег с победителя тендера. Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу", — говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Также в суде уже есть аналогичное дело по иску Подольской окружной прокуратуры города Киева о признании недействительным договор подряда на строительство Подольского моста стоимостью 8,4 млрд гривен.

Скандалы вокруг строительства

В 2017 году ООО "Эко-Буд-Трейд" выиграло торги на строительство двух участков нового моста через Днепр: от улицы Межигорской до дамбы Русановских садов (за 4,3 млрд. грн) и от дамбы до бульвара Перова (за 1,7 млрд. грн).

В мае 2023 года руководителю КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" было сообщено о подозрении за нарушения при строительстве Подольского моста. Как сообщила Киевская городская прокуратура,

Согласно материалам расследования, в апреле 2017 года между КП "Дирекция строительства дорожно-транспортного хозяйства г. Киева" и генеральным подрядчиком был заключен договор на выполнение работ.

Подольский мост в Киеве

В декабре 2020 года генподрядчик указал в документах недостоверные данные об объёме и стоимости выполненных подводных работ. Речь идет о работах по очистке металлических конструкций от обрастаний на глубине 12–20 метров с привлечением водолазной станции на Подольском мостовом переходе.

По результатам судебной строительно-технической и экономической экспертизы работы на сумму более 6 миллионов гривен не документированы. В итоге подозреваемого отстранили от должности.

В том же 2023 году субподрядчиком стала группа компаний "Автострада", продолжившая строительство моста. Условием со стороны компании было прямое финансирование выполненных работ заказчиком строительства.

В августе 2024 года столичная прокуратура сообщила о подозрении руководителю субподрядной организации. Его обвинили в присвоении 6 миллионов гривен бюджетных средств при строительстве Подольского мостового перехода через реку Днепр.

В январе 2025 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя генподрядной организации, строящей столичный Подольский мост. Было установлено, что в ходе работ расходы на аренду спецтехники и оборудования были завышены на несколько десятков миллионов гривен.

Подольский мост. Фото: Киевская городская прокуратура

В феврале текущего года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия по делу о хищении более 3,5 млн. грн. при строительстве Подольского моста.

На строительстве Подольского моста в Киеве из столичного бюджета разворовали миллионы. К организации "схемы" могут быть причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, находящегося в вертикали Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам дела, фигуранты присвоили не менее 153 млн грн, которые предназначались на строительство Подольского моста через Днепр", — утверждается в сообщении.

Как установило следствие, еще до начала полномасштабной войны фигуранты искусственно завысили стоимость стройматериалов во время строительства моста, а полученную "разницу" распределили между участниками сделки.

"Для этого в течение 2018-2019 годов фигуранты почти в 6 раз переплатили за оптовые партии сеток для укрепления опор мостового перехода. Чтобы реализовать "схему", ее организаторы заключили договор с аффилированной стройкомпанией в Киеве. Затем подрядчики приобрели у подконтрольной фирмы на Ближнем Востоке 8 тыс. 800 технологических сетей", — говорят в СБУ.

В итоге фигурантам сообщили о подозрении.

Строительство моста — краткая история

Мост в Киеве через реки Днепр и Десёнка был построен для того, чтобы соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Строительство началось еще в далеком 1993 году. Однако почти сразу возникли проблемы с финансированием, и строительство приостановили.

Спустя десять лет к проекту вернулись с новыми силами. Тогда планировали, что строительство будет окончено к 2008 году. Но проблемы с финансированием вновь остановили работы. В 2010 году строительство вновь отложили.

По плану конструкция состоит из трех мостов и соединяющих их эстакад. На верхнем ярусе предполагается шесть полос для движения автотранспорта — по три в одну сторону, на нижнем — два пути метро со станциями "Судностроительная", "Труханов остров" и "Залив Десёнка", которые будут расположены на нижнем метроярусе мостового перехода.

Эстакада мостового перехода начинается от Набережно-Крещатицкой улицы на Подоле, должна пересечь Рыбальский полуостров, Труханов остров, пройти через Русановские сады и выйти на левобережную часть Киева.

Подольский мостовой переход

Общая протяжённость мостового перехода — более 10 км. В состав трассы перехода включены:

три моста через Гавань,

арочный мост через Днепр (длина пролёта 344 м),

мост через Десёнку,

мост через озеро Радужное,

эстакады на Трухановом острове и в урочище Горбачиха,

четыре многоуровневые транспортные развязки

22 октября 2012 года Кабмин выделил 7,92 миллиона гривен на снос 133 садовых участков из 265 домов, сооружений и зелёных насаждений Русановских и Воскресенских садов, предусмотренных к сносу при строительстве эстакады Подольского мостового перехода.

В 2014 году были подняты и смонтированы центральные пролёты арок моста через Днепр. А 15 апреля 2015 года Высший хозяйственный суд Украины обязал строительную компанию ОАО "Мостострой" вернуть деньги, выделенные на строительство — почти миллиард гривен, так как Подольско-Воскресенский мост находится в незавершённом состоянии и кроме того, компания не платила деньги по кредиту.

В первой половине 2017 года строительство моста было возобновлено. Планировалось, что в 2022 году строительство будет завершено.

18 мая 2023 года Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что открыть движение по первой очереди Подольско-Воскресенского моста планируют в конце 2023 года.

1 декабря 2023 года мост был открыт для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусов. 1 декабря 2024 года мост открыт для движения легковых авто.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бизнесмен Максим Шкиль получил от киевских властей 1,18 миллиарда гривен на строительство Подольского моста. При этом в тендерной документации имеются признаки закупки стройматериалов по существенно завышенным ценам. Компания Шкиля "Автострада" заложила цену песка на уровне 541 грн за 1 кубометр. Аргументировать такую цену компания решила ссылкой на базу данных Агентства по восстановлению. Однако в базе цена указана на уровне 485 гривен.