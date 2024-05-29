Ни пройти, ни проехать: Одессу затопило из-за сильных ливней (эпичное видео)
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Для ликвидации последствий было задействовано 8 единиц техники и 25 сотрудников
Одессу накрыл сильный ливень, что привело к подтоплению ряда магистральных улиц. На некоторых из них сейчас усложнено движение.
Об этом сообщается в Telegram-канале Одесского городского совета. Последствия ликвидировали соответственные службы.
"Над ликвидацией подтоплений и обеспечением проезда работало 7 бригад КП "Городские дороги". Задействовано 8 единиц техники и 25 сотрудников", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на магистральных улицах движение возобновлено. Остаются проблемы с движением по улице Одария, Атамана Чепиги угол Церковной, а также Химической (пересечение Промышленной).
В мэрии также опубликовали прогноз погоды на среду, 29 мая. В течение дня будет облачно, возможен дождь. Температура утром 14-16°С, днем 19-21°С. Температура морской воды 18–19°С.
Укргидрометцентр тем временем сообщает, что дожди в Одессе будут 29, 30 и 31 мая.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле в некоторых областях бушевала сильная непогода. В результате в Днепре от удара молнии погиб мужчина. Кроме того, в других областях были затопления улиц, а также из-за сильного ветра упали деревья.