Ни пройти, ни проехать: Одессу затопило из-за сильных ливней (эпичное видео)

Для ликвидации последствий было задействовано 8 единиц техники и 25 сотрудников

Одессу накрыл сильный ливень, что привело к подтоплению ряда магистральных улиц. На некоторых из них сейчас усложнено движение.

Об этом сообщается в Telegram-канале Одесского городского совета. Последствия ликвидировали соответственные службы.

"Над ликвидацией подтоплений и обеспечением проезда работало 7 бригад КП "Городские дороги". Задействовано 8 единиц техники и 25 сотрудников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на магистральных улицах движение возобновлено. Остаются проблемы с движением по улице Одария, Атамана Чепиги угол Церковной, а также Химической (пересечение Промышленной).

В мэрии также опубликовали прогноз погоды на среду, 29 мая. В течение дня будет облачно, возможен дождь. Температура утром 14-16°С, днем ​​19-21°С. Температура морской воды 18–19°С.

Укргидрометцентр тем временем сообщает, что дожди в Одессе будут 29, 30 и 31 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле в некоторых областях бушевала сильная непогода. В результате в Днепре от удара молнии погиб мужчина. Кроме того, в других областях были затопления улиц, а также из-за сильного ветра упали деревья.