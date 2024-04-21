Мужчину убила молния, ветер валит деревья и крушит авто: непогода наделала беды в Украине (фото, видео)
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Последствия непогоды уже ликвидируют
Украину, которая только недавно радовалась нетипично теплой весной, покрыла ненастье, наделавшее беды в некоторых областях страны. В частности, в Днепре от удара молнии погиб мужчина.
В то время как в Киеве и Одессе шквальный ветер заваливает деревья, а ливни затапливают улицы. Кадры непогоды активно распространяются по сети.
"Вчера вечером, во время непогоды на улице Старый Шлях (город Днепр — ред.) молния попала в мужчину возле собственного дома. На место происшествия вызвали медиков. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался", — говорится в сообщении.
Ситуация с непогодой в Киеве
В столице уже начали ликвидировать первые последствия ненастья. Так, на улице Гусовского, Печерский район, дерево упало на проезжую часть, но его оперативно убрали спасатели.
"На месте спасатели с помощью бензореза освободили автомобиль от дерева и расчистили проезжий участок дороги. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице из-за ливня затопило улицу Стеценко, движение транспорта затруднено в обоих направлениях.
В то же время в ГСЧС призывали украинцев быть осторожными и избегать потенциально опасных мест.
Ситуация с непогодой в Одессе
Похожая ситуация и в Одессе, где на автомобили местных жителей попадали деревья и ветки, повредив транспорт.
После ночного ливня работники коммунальных служб ликвидировали последствия непогоды, обеспечив проезд по всем улицам Одессы. По данным местных медиа, к ликвидации последствий непогоды были привлечены 8 бригад и 14 единиц техники.
Однако из-за того, что ветер не утихает, известно о 15 поваленных деревьях по городу. Которые в некоторых местах упали на проезжую часть, заблокировав движение. Так произошло по улице Приморской.
Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий
Напомним, что синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий в воскресенье, 21 апреля и в понедельник, 22 апреля. Во всех областях, кроме восточного региона, ожидаются сильные дожди, грозы и шквальный ветер. Самая низкая ночная температура будет в понедельник +3 градуса, самая высокая дневная +21 градус.
В Киеве на 21 апреля было объявлено предупреждение о шквальном ветре. Уровень опасности – желтый.
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