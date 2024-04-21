Мужчину убила молния, ветер валит деревья и крушит авто: непогода наделала беды в Украине (фото, видео)

Последствия непогоды уже ликвидируют

Украину, которая только недавно радовалась нетипично теплой весной, покрыла ненастье, наделавшее беды в некоторых областях страны. В частности, в Днепре от удара молнии погиб мужчина.

В то время как в Киеве и Одессе шквальный ветер заваливает деревья, а ливни затапливают улицы. Кадры непогоды активно распространяются по сети.

"Вчера вечером, во время непогоды на улице Старый Шлях (город Днепр — ред.) молния попала в мужчину возле собственного дома. На место происшествия вызвали медиков. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался", — говорится в сообщении.

Улица Старый Шлях на карте

Ситуация с непогодой в Киеве

В столице уже начали ликвидировать первые последствия ненастья. Так, на улице Гусовского, Печерский район, дерево упало на проезжую часть, но его оперативно убрали спасатели.

Улица Гусовского на карте

"На месте спасатели с помощью бензореза освободили автомобиль от дерева и расчистили проезжий участок дороги. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице из-за ливня затопило улицу Стеценко, движение транспорта затруднено в обоих направлениях.

Улица Стеченко на карте

В то же время в ГСЧС призывали украинцев быть осторожными и избегать потенциально опасных мест.

Ситуация с непогодой в Одессе

Похожая ситуация и в Одессе, где на автомобили местных жителей попадали деревья и ветки, повредив транспорт.

После ночного ливня работники коммунальных служб ликвидировали последствия непогоды, обеспечив проезд по всем улицам Одессы. По данным местных медиа, к ликвидации последствий непогоды были привлечены 8 бригад и 14 единиц техники.

Однако из-за того, что ветер не утихает, известно о 15 поваленных деревьях по городу. Которые в некоторых местах упали на проезжую часть, заблокировав движение. Так произошло по улице Приморской.

Улица Приморская

Улица Приморская на карте

Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий

Напомним, что синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий в воскресенье, 21 апреля и в понедельник, 22 апреля. Во всех областях, кроме восточного региона, ожидаются сильные дожди, грозы и шквальный ветер. Самая низкая ночная температура будет в понедельник +3 градуса, самая высокая дневная +21 градус.

В Киеве на 21 апреля было объявлено предупреждение о шквальном ветре. Уровень опасности – желтый.

Ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на середину весны, в Ивано-Франковск пришла почти настоящая зима. Да, в пятницу, 19 апреля, в городе выпал снег.