Отключения света в Одессе: какие графики действуют 4 июня

Выделенных в Одесской области лимитов хватит на 74% от потребностей

Во вторник, 4 июня, в Одессе и Одесской области будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. На этот день определено время — с 00:00 до 24:00.

Причиной тому является рост объемов потребления из-за жары и уменьшения импорта. Об этом сообщается на странице ДТЕК Одесские электросети в Facebook.

"По приказу НЭК Укрэнерго, 4 июня, по всей территории Украины будут действовать ограничения на электропотребление с 00:00 до 24:00. Также НЭК Укрэнерго прогнозирует на завтра увеличение дефицита. Причина – рост объемов потребления из-за жары и уменьшения импорта. Если выделенных Днепропетровской области лимитов не хватит, чтобы пройти вторник без отключений света, вынуждены будем применить стабилизационные графики", — говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что выделенных в Одесской области лимитов хватит на 74% от потребностей. Поэтому в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений. Граждан просят уменьшить использование света, чтобы уменьшилось количество и продолжительность отключений.

Причину отключения электроэнергии можно проверить на сайте ДТЭК Одесские электросети в разделе "Отсутствует электроэнергия".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Укрэнерго" рассказали, почему свет начали отключать сейчас, а не зимой.