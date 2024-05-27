Проверка в два клика: график отключений в Киеве теперь можно узнать в смартфоне за пару секунд

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Из-за российских обстрелов украинцам приходится привыкать к отключениям электроэнергии, но в ДТЭК разработали новую удобную функцию. Теперь потребители смогут узнать графики отключений света в два клика.

Для этого достаточно воспользоваться чат-ботом. Об этом сообщает чат-бот ДТЭК Киевские электросети.

Теперь для того, чтобы узнать актуальные графики, достаточно выбрать "Меню", а затем — "График отключений". Никаких данных больше вводить не следует. Всего два клика — и есть вся необходимая информация об отключениях света по вашему адресу.

Теперь узнать график отключений можно в два клика

В компании напомнили, что энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить свет в домах украинцев. Отметим, что на 28 мая не было установлено лимитов на потребление. То есть отключений электроэнергии не будет.

Однако украинцев призывают привыкать к графикам. Есть высокая вероятность, что отключения света будут продолжаться в течение двух ближайших лет. Об этом рассказал вице-президент Energy Club Максим Немчинов.

Графики будут еще жестче в жаркие месяцы. Это связано с высоким потреблением электроэнергии, потому что население будет массово включать кондиционеры и холодильники.

Ранее "Телеграф" писал, как восстанавливают украинскую энергетику и можно ли отремонтировать все поврежденные объекты. Об этом рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.