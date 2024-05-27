Проверка в два клика: график отключений в Киеве теперь можно узнать в смартфоне за пару секунд
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Больше не нужно звонить в контакт-центр или заходить на официальный сайт
Из-за российских обстрелов украинцам приходится привыкать к отключениям электроэнергии, но в ДТЭК разработали новую удобную функцию. Теперь потребители смогут узнать графики отключений света в два клика.
Для этого достаточно воспользоваться чат-ботом. Об этом сообщает чат-бот ДТЭК Киевские электросети.
Теперь для того, чтобы узнать актуальные графики, достаточно выбрать "Меню", а затем — "График отключений". Никаких данных больше вводить не следует. Всего два клика — и есть вся необходимая информация об отключениях света по вашему адресу.
В компании напомнили, что энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить свет в домах украинцев. Отметим, что на 28 мая не было установлено лимитов на потребление. То есть отключений электроэнергии не будет.
Однако украинцев призывают привыкать к графикам. Есть высокая вероятность, что отключения света будут продолжаться в течение двух ближайших лет. Об этом рассказал вице-президент Energy Club Максим Немчинов.
Графики будут еще жестче в жаркие месяцы. Это связано с высоким потреблением электроэнергии, потому что население будет массово включать кондиционеры и холодильники.
Ранее "Телеграф" писал, как восстанавливают украинскую энергетику и можно ли отремонтировать все поврежденные объекты. Об этом рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.