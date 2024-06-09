"Они и не такие ракеты видели": поведение девушек в Одессе во время тревоги возмутило сеть (видео)

В сети напомнили, что город в последнее время несколько раз обстреливали

В Одессе начался пляжный сезон и многие местные жители отправились отдыхать к морю. При этом многие и них напрочь позабыли о правилах безопасности.

Кадрами отдыха молодых людей в популярном городском заведении "Ибица" поделился местный telegram-канала "Ху**ая Одесса". Как видно на видео, девушки открыто смеются над тем, что в регионе была объявлена воздушная тревога и над мыслью о необходимости пройти в бомбоубежище.

Стоит отметить, что автор видео все же отметила, что шутить с этим не стоит. Впрочем, из кадров не понятно, были ли приняты какие-то меры для обеспечения безопасности посетителей со стороны администрации заведения или нет, поскольку сами посетители на сирену в большинстве своем не отреагировали.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика.

Стоит отметить, что Одесса в последнее время весьма часто подвергается российским обстрелам, поэтому списать подобное поведение на незнание ситуации точно не получится.

Пользователи сети же осудили такое беспечное поведение, некоторые предположили, что они находятся в состоянии наркотического опьянения, а другие отметили, что такая ситуация наблюдается не только на "Ибице".

В целом же пляжный сезон в Одессе начался с того, что все доступные городские пляжи оказались переполненными.

Как сообщалось ранее, в Киеве в этом году пляжный сезон не начнется. Столичные власти в свою очередь настоятельно рекомендуют людям воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха.