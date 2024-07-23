В Одесі спалили квестовий автобус: зловмиснику загрожує значний срок (фото)

Чоловік зміг силою проникнути в автобус та підпалити сидіння запальничкою

Зловмиснику, який підпалив квестовий автобус в Одесі, тепер загрожує від 3 до 10 років в’язниці. Наразі його затримано, а правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції. Там зазначили, що 27-річний зловмисник побачивши автобус для дитячих квестів зміг силою відчинити двері, увійти до салону та підпалити запальничкою сидіння та оббивку стінки.

З місця події вилучили речові докази, вони передані на експертизу. Сума збитків встановлюється.

"Під час затримання зловмисник поводився неадекватно, мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, тому був доставлений до медичного закладу для проходження обстеження. З огляду на це, в рамках кримінального провадження призначено ще одну експертизу щодо визначення його наркотичного сп’яніння", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, інцидент стався на Соборній площі вдень понеділка, 22 липня. Місцеві telegram-канали повідомляли, що чоловік підпалив автобус, нібито тому, що переплутав його із транспортом ТЦК.

При цьому до мережі також потрапило відео за участю зловмисника, на якому видно, що він поводиться неадекватно та агресивно.

Обережно на відео є нецензурна лексика

Нагадаємо, в Одесі невідомий чоловік напав із ножем на українського військового. За свідченнями очевидців причиною стали татуювання у військовослужбовця.