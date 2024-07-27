"Может это токсично": жители Одессы паникуют из-за ужасной вони (видео)

Запах слышен и за пределами города

Жители Одессы жалуются на крайне неприятный запах. Одна из его причин — мор рыбы в Хаджибеевском лимане, вызванный дустом.

В местных пабликах люди пишут, что запах очень сильный, он вызывает рвотный рефлекс. Некоторые описывают его как запах тухлых яиц, кто то — как запах экскрементов, кому-то воняет "химозой", кому-то тиной.

Одесситы пишут, что вонь на Таирова стоит уже не первую ночь подряд. Неприятный запах ощущается также и в области. Кто-то высказал предположение, что причина запаха может быть в сероводороде, который выделяет море.

"Уже 4 день ночами воняет, в 2 ночи проснулся от вони, неделю назад тоже воняло пару дней", "Дышать невозможно", "Ещё и в области вонь была", "Вы что, все не местные? Черное море постоянно выбрасывает сероводород", — пишут в сети.

Некоторые идентифицируют вонь как запах дуста. В сети пишут, что причина в экологической катастрофе с Хаджибеевским лиманом, которая произошла после того, как уничтожали склады дуста. Он, пишет одна из жительниц Одессы, попал в воду, все живое начало дохнуть, затем гнить.

В сети публикуют видео мора рыбы в Хаджибеевском лимане. Пишут, что из-за захоронений дуста, это ежегодная проблема. Но в этом году вонь сильнее по причине рекордной жары.

Дуст — это бытовое название инсектицида ДДТ. Вещество с резким запахом используют против вредителей, но из-за способности накапливаться в организме животных и людей, во многих странах он запрещен.

Одесситы волнуются, что источником запаха может быть что-то токсичное. Опасаются, что это может негативно сказаться на здоровье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Теплодаре Одесской области из кранов в некоторых квартирах стала течь вода зеленого или голубого цвета. Всему виной отключения электроэнергии в городе.