Синяя и зеленая вода потекла из кранов в Одесской области: как так получилось (фото)

Пользователи сети полным ходом комментируют такую воду

В Теплодаре Одесской области в кранах отдельных квартир стала течь вода зеленого или голубого цвета. Всему виной отключения электроэнергии в городе.

Об этом в местном паблике сообщает МКП "Теплодарводоканал. Отмечается, что такие средства используют жители для дезинфекции унитазов.

Они вкладывают таблетки или гранулы в бачок. Однако при прекращении водоснабжения во время отключений электроэнергии вода может течь из бачка в общий стояк.

"Поэтому в соседних квартирах из кранов может течь закрашенная в голубой цвет вода", — говорится в сообщении.

На период отключения электроэнергии рекомендуется прекратить пользоваться дезинфицирующими средствами.

Пользователи сети уже отреагировали на сообщение. Некоторые планируют мстить соседям необычным способом.

Некоторые не верят предоставленным объяснениям.

"А что есть бачки, которые не держат воду?", — спрашивает один из комментаторов.

"Выходит не только такие которые воду не держат, а еще и обратно показания счетчика отматывают когда сливают в стояк", — отвечают ему.

Отметим, что часто с такой проблемой сталкивается Днепр. Не так давно из кранов жителей микрорайона текла "кока-кола". Это было связано с ремонтными работами на одной из улиц.

Позже жители города опять столкнулись с этой проблемой — в этот раз из их кранов текла мутная вода. В КП Днепроводоканал жителей города предупредили о проведении аварийных работ и систематическом отключении насосных станций