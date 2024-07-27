"Може це токсично": жителі Одеси панікують через жахливий сморід (відео)

Запах чутний і за межами міста

Мешканці Одеси скаржаться на дуже неприємний запах. Однією з його причин є мор риби в Хаджибеївському лимані, викликаний дустом.

У місцевих пабліках люди пишуть, що запах дуже сильний, він викликає блювотний рефлекс. Деякі описують його як запах тухлих яєць, хтось — як запах екскрементів, комусь смердить "хімозою", комусь водоростями.

Одесити пишуть, що сморід на Таїрова стоїть уже не першу ніч поспіль. Неприємний запах відчувається також і в області. Хтось висловив припущення, що причина запаху може бути у сірковододі, що виділяє море.

"Вже 4 день ночами смердить, о 2 ночі прокинувся від смороду, тиждень тому теж смерділо пару днів", "Дихати неможливо", "Ще і в області сморід був", "Ви що, всі не місцеві? Чорне море постійно викидає сірководень", — пишуть у мережі.

Деякі ідентифікують сморід як запах дусту. У мережі пишуть, що причина в екологічній катастрофі з Хаджибеївським лиманом, яка сталася після знищення складів дусту. Він, пише одна із мешканок Одеси, потрапив у воду, все живе почало помирати, потім гнити.

У мережі публікують відео мору риби у Хаджибеївському лимані. Пишуть, що через склади дусту це щорічна проблема. Але цього року сморід сильніший через рекордну спеку.

Дуст — це побутова назва інсектициду ДДТ. Речовину з різким запахом використовують проти шкідників, але через здатність накопичуватися в організмі тварин і людей, у багатьох країнах він заборонений.

Одесити хвилюються, що джерелом запаху може бути щось токсичне. Побоюються, що це може негативно вплинути на здоров’я.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Теплодарі Одеської області з кранів у деяких квартирах почала текти вода зеленого чи блакитного кольору. Всьому виною відключення електроенергії в місті.