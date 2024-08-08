В Одессе жуткий смрад: почему неприятный запах накрыл город (фото)

Экологи назвали несколько причин

В Одессе уже несколько недель воняет горелыми и тухлыми яйцами, но причина неприятного запаха до конца не установлена. Как рассказали "Телеграфу" жители города, вонь появилась несколько дней назад, иногда она усиливается так, что нос закладывает.

В то же время ряд экспертов называют несколько версий неприятного запаха в Одессе, одна из них — горение торфяников на Полях орошения. Именно во время их тления выделяется диоксид серы, воняющий тухлыми яйцами.

"Воняет уже больше месяца как будто тухлыми яйцами, — жалуется 52-летний Игорь. — Мы здесь привыкли к подобному за последние годы, но этим летом все ощущается немного острее. В основном вонь приходит утром и уже к обеду от нее ни следа. А иногда нос забивает поздно вечером так, что приходится закрывать окна".

О проблемах с проветриванием помещения говорит и другая одесситка – 30-летняя Евгения. По ее словам, с начала августа в пригороде Одессы, где она живет, с утра чувствуется ужасный запах гари.

"Я в первый день сначала решила, что либо проводка плавится, либо на нашем районе опять чья-то квартира горела, — признается она в разговоре с "Телеграфом". — А выйдя на балкон, обратила внимание на особо густую дымку, стелящуюся над полем. И потом до меня дошло, что это не утренний туман, а смог".

Почему в Одессе неприятный запах?

Эксперты выделяют несколько версий и одна из них – тление и горение торфяного грунта на Полях орошения. Во время которого выделяется диоксид серы. Он в небольших концентрациях раздражает дыхательные пути, в больших вызывает отек легких. В то же время, по словам ГСЧС Одесской области, ситуация сейчас сложная, но контролируемая, ведь в последние несколько дней интенсивность возгорания возросла.

Поля орошения на карте

Также еще одной причиной вони может быть массовый мор рыбы в Хаджибеевском лимане. Рыбные останки разлагаются и сильно воняют, однако их никто не убирает. А ветер может быстро распространить этот запах на большие расстояния.

Третьей причиной вони председатель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский называет поднявшийся из глубины Черного моря сероводород. Эколог подчеркнул, что диверсия на Каховской ГЭС привела к попаданию большого количества пресноводной растительности и отходов в море. Они накапливались на дне, выделяя дополнительный сероводород, пахнущий тухлыми яйцами.

Несмотря на неопределенные причины смрада в Одессе, медики советуют не открывайте окна даже на проветривание. Врачи рекомендуют людям с болезнями дыхательной системы носить маски или респираторы на улице.

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