В Одесі жахливий сморід: чому неприємний запах накрив місто (фото)

Екологи назвали кілька причин

В Одесі вже кілька тижнів тхне горілим та тухлими яйцями, але причина неприємного запаху до кінця не встановлена. Як розповіли "Телеграфу" жителі міста, сморід з'явився кілька днів назад, інколи він посилюється так, що ніс закладає.

Водночас низка експертів називає кілька версій неприємного запаху в Одесі, одна з них — горіння торф'яників на Полях зрошення. Саме під час їх тління виділяється діоксид сірки, який смердить тухлими яйцями.

"Смердить уже понад місяць наче тухлими яйцями, — скаржиться 52-річний Ігор. — Ми тут звикли до подібного за останні роки, але цього літа все відчувається ніби гостріше. В основному сморід приходить ранком і вже до обіду від неї ні сліду. А іноді ніс забиває пізно ввечері, та так, що доводиться закривати вікна".

Про проблеми із провітрюванням приміщення говорить і інша одеситка — 30-річна Євгенія. За її словами, з початку серпня в передмісті Одеси, де вона живе, зранку відчувається жахливий запах гару.

"Я в перший день спочатку вирішила, що або проводка плавиться, або на нашому районі знову чиясь квартира горіла, — зізнається вона в розмові з "Телеграфом". — А вийшовши на балкон, звернула увагу на особливо густий серпанок, що стелився над полем. І потім до мене дійшло, що це не вранішній туман, а смог".

Чому в Одесі неприємний запах?

Експерти виділяють кілька версій і одна з них — тління та горіння торф'яного ґрунту на Полях зрошення. Під час якого виділяється діоксид сірки. Він у невеликих концентраціях — подразнює дихальні шляхи, у великих — викликає набряк легенів. Водночас, за словами ДСНС Одеської області, ситуація зараз складна, але контрольована, адже за останні кілька днів інтенсивність займання зросла.

Поля зрошення на мапі

Також ще однією причиною смороду може бути масовий мор риби в Хаджибеївському лимані. Рибні рештки розкладаються і сильно смердять, проте її ніхто не прибирає. А вітер може швидко поширити цей запах на великі відстані.

Третьою причиною смороду голова громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський називає сірководень, що піднявся з глибини Чорного моря. Еколог наголосив, що тогорічна диверсія на Каховській ГЕС призвела до потрапляння великої кількості прісноводної рослинності та відходів у море. Вони накопичувалися на дні, виділяючи додатковий сірководень, який пахне тухлими яйцями.

Попри невизначені причини смороду в Одесі, медики радять не відкривайте вікна навіть на провітрювання. Лікарі рекомендують людям з хворобами дихальної системи носити маски чи респіратор на вулиці.

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